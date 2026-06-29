/Mangalwar Ke Upay: मंगलवार को करें मंगल देव के 21 नामों का जाप, संपत्ति संबंधी विवाद होंगे खत्म और बढ़ेगी शारीरिक शक्ति!

Mangal Dev 21 Name: पौराणिक शास्त्रों में मंगल देव के मंगलकारी स्वरूप का वर्णन मिलता है. मंगल ग्रह को अति उग्र और उर्जा का कारक माना गया है. कुंडली में अगर मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी न हो या यह ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति भूमि विवाद से लेकर शारीरिक कष्ट का शिकार हो सकता है. आत्मविश्वास और शारीरिक शक्ति की कमी हो सकती है और भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. ऐसे में अगर मंगलवार के दिन मंगल ग्रह या मंगल देव के 21 नामों का जाप करें तो जीवन में मंगलकारी परिणाम मिलेंगे और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति संतुलित हो सकती है. मंगलवार को इस उपाय को करें तो इसके विशेष लाभ हो सकते हैं.
जीवन के संघर्ष अगर बढ़ गए हैं तो मंगल देव के 21 नामों का जाप संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है. हर समस्या का सामना करने का साहस देता है. नाम जाप का मंगलवार का यह उपाय जीवन के चौतरफा विकास में सहायक होता है. मंगल देव के इन 21 नामों का जाप कर अनेक लाभ पा सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये नाम अति मंगलकारी परिणाम देने वाले सिद्ध हो सकते हैं.
मंगल देव के 21 नामों का नियमित रूप से करें को कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है.
मंगलवार के दिन स्नान आदि कर मंगल देव के 21 नामों का जाप करें तो अटका धन प्राप्त होता है.
मंगल देव के 21 नामों का जाप करने से भूमि या संपत्ति संबंधी विवादों का अंत होता है.
मंगल देव के 21 नामों का जाप करने से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है.
मंगल देव के 21 नामों का साहस, पराक्रम, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है.
'1) ॐ मंगलाय नमः'
'2) ॐ भूमि पुत्राय नमः'
'3) ॐ ऋण हत्रे नमः'
'4) ॐ धन प्रदाय नमः"
'5) ॐ स्थिर आसनाय नमः'
'6) ॐ महा कायाय नमः"
'7) ॐ सर्व कामार्थ साधकाय नमः
'8) ॐ लोहिताय नमः'
'9) ॐ लोहिताक्षाय नमः"
'10) ॐ साम गानाम कृपा करे नमः'
'11) ॐ धरात्मजाय नमः'
'12) ॐ भुजाय नमः'
'13) ॐ भौमाय नमः"
'14) ॐ भुमिजाय नमः'
'15) ॐ भूमि नन्दनाय नमः'
'16) ॐ अंगारकाय नमः"
'17) ॐ यमाय नमः"
'18) ॐ सर्व रोग प्रहाराकाय नमः
'19) ॐ वृष्टि कर्ते नमः"
'20) ॐ वृष्टि हराते नमः"
'21) ॐ सर्व कामा फल प्रदाय नमः'
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)