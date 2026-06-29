/Mangalwar Ke Upay: मंगलवार को करें मंगल देव के 21 नामों का जाप, संपत्ति संबंधी विवाद होंगे खत्म और बढ़ेगी शारीरिक शक्ति!

Mangal Dev 21 Name: पौराणिक शास्त्रों में मंगल देव के मंगलकारी स्वरूप का वर्णन मिलता है. मंगल ग्रह को अति उग्र और उर्जा का कारक माना गया है. कुंडली में अगर मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी न हो या यह ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति भूमि विवाद से लेकर शारीरिक कष्ट का शिकार हो सकता है. आत्मविश्वास और शारीरिक शक्ति की कमी हो सकती है और भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. ऐसे में अगर मंगलवार के दिन मंगल ग्रह या मंगल देव के 21 नामों का जाप करें तो जीवन में मंगलकारी परिणाम मिलेंगे और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति संतुलित हो सकती है. मंगलवार को इस उपाय को करें तो इसके विशेष लाभ हो सकते हैं.