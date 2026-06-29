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Mangalwar Ke Upay: मंगलवार को करें मंगल देव के 21 नामों का जाप, संपत्ति संबंधी विवाद होंगे खत्म और बढ़ेगी शारीरिक शक्ति!

Mangalwar Ke Upay: मंगलवार के दिन मंगल देव के 21 नामों का जाप करने से अनेक लाभ होते हैं. संपत्ति संबंधी विवाद खत्म होते हैं और शारीरिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 29, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:16 PM IST
Mangalwar Ke Upay: मंगलवार को करें मंगल देव के 21 नामों का जाप, संपत्ति संबंधी विवाद होंगे खत्म और बढ़ेगी शारीरिक शक्ति!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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