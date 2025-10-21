Advertisement
Mangalwar Ke Upay: समय आने पर भाग्य का नहीं मिलता साथ? मंगलवार को इन उपायों से हनुमान जी को प्रसन्न, बनेंगे सब काम!

Mangalwar Ke Upay: मंगलवार का दिन अंजनी पुत्र हनुमान की विशेष पूजा की जाती है. इस दिन पूजा-पाठ और उपायों को कर हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है. आइए कुछ ऐसे उपायों को जानें जिनके करके जीवन की परेशानी से पार पा सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:38 AM IST
Hanuman ji Ke Upay
Hanuman ji Ke Upay

Mangalwar Ke Upay: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन श्रीराम भक्त हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है और व्रत का संकल्प भी किया जाता है. ऐसा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख व संकटों का नाश करते हैं. ज्योतिष में भी मंगलवार को पूजा के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करके व कुछ विशेष उपाय करते भय और नकारात्मकता से पार पाया जा सकता है. आइए कुछ विशेष और अचूक उपायों के बारे में जानें जिससे हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है.

हनुमान जी को प्रसन्न करने के मंगलवार के उपाय (Mangalwar Ke Upay)
बूंदी के लड्डुओं का भोग
 की शाम को स्‍नान कर साफ कपड़े पहनें और फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर घी का दीपक जलाएं. इसके बाद हनुमान जी को केसरिया चोला चढ़ाएं. माला चढ़ाएं और बूंदी के लड्डुओं का भोग अर्पित करें. अब भगवान के सामवने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. इस एक उपाय को करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे और रुके काम संपन्न होंगे. बजरंगबली प्रसन्न होकर आपका भाग्य चमका देंगे.

गुड़, चना, मूंगफली का दान
आर्थिक संकट दूर करने के लिए मंगलवार को बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली का भोग करवाएं या केला भी खिला सकते हैं. अगर ऐसा कर पाना मुश्किल है तो गरीब या जरूरतमंदों में इन्हीं सभी चीजों का दान कर सकते हैं. 11 मंगलवार तक लगातार इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी जीवन में नहीं रह जाती हैं और दुथ दूर होते हैं.

राम रक्षा स्त्रोत का पाठ
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को उन्हीं के सामने बैठकर राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें और हनुमान जी को केवड़े का इत्र चढ़ाएं. इससे हनुमान जी की कृपा मिलेगी और बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

भैंस को रोटी खिलाएं
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल व तेल मिला दें और एक बड़ी सी रोटी बनाएं. रोटी पर तेल लगाएं और गुड़ लपेटें. इसके बाद नजर लगे व्यक्ति या बच्चे से सात बार वारें. अब यह रोटी भैंस को खिलाएं. बुरी नजर दूर होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

