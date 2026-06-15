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मंगलवार के दिन बेटे का हुआ है जन्म? अपने बच्चे को दें ये शुभ और फैंसी नाम, हमेशा बनी रहेगी हनुमान जी की कृपा!

Trendy Names For Baby Boy: अगर आपके घर में भी मंगलवार के दिन बेटे का जन्म हुआ है तो आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है. इस दिन जन्में बेटे के लिए हनुमान जी से जुड़े फैंसी नाम चुन सकते हैं. आइए नामों की एक लिस्ट देखें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 15, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:10 PM IST
मंगलवार के दिन बेटे का हुआ है जन्म? अपने बच्चे को दें ये शुभ और फैंसी नाम, हमेशा बनी रहेगी हनुमान जी की कृपा!
Image Credit: AI (Hanuman Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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