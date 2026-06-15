एक सप्ताह में सात दिन पड़ते हैं जिनके अलग-अलग स्वामी देवता या देवी हैं. इस सभी दिनों पर अलग-अलग ग्रहों का प्रभाव भी होता है. सप्ताह के जिस दिन भी किसी बच्चे का जन्म होता है उस पर उस दिन के देवी-देवता या ग्रह का विशेष और गहरा प्रभाव होते हैं.इन सातों दिनों में मंगलवार का हिंदू मान्यताओं के अनुसार अति शुभ माना जाता है. कोई शुभ कार्य मंगलवार से शुरू करने या इस दिन किसी कार्य को लेकर अधिक पवित्रता और शु्द्धता बनाए रखने का विधान है. इस दिन घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे बहुत भाग्यशाली बच्चा माना जाता है.
हिंदू संस्कृति में, बच्चे का नाम सोच समझकर रखना चाहिए क्योंकि उसका नाम जीवन भर उस पर अपना प्रभाव डालता है. ऐसे जरूरी है कि शुभ नाम ही अपने बच्चे के लिए चुना जाए. इसी तरह अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म मंगलवार को हुआ है तो इसे अति शुभ माना जाता है. मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है ऐसे में अगर अपने बच्चे को हनुमान जी के नामों में से कोई एक नाम चुनकर दें तो उस पर जीवन भर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी. आइए इन नामों को जानें.
आञ्जनेय- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- देवी अंजना के भक्त
महावीर- इस नाम का अर्थ है- अत्यंत साहसी और वीर
हनूमत- हनुमान जी के इस नाम का क्या अर्थ है- शक्ति और पराक्रम से परिपूर्ण
महाकाय- हनुमान जी के इस नाम का मतलब है- विशाल शरीर वाले
प्रभवे- हनुमान जी के इस नाम का मतलब यह है- सभी शक्तियों के स्रोत
प्राज्ञाय- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- बुद्धिमान
काञ्चनाभ- हनुमान जी के इस नाम का यह अर्थ है- स्वर्ण-शरीर वाले
श्रीमते- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- पूजनीय
धीर- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- साहसी
शूर- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- वीर
सुरार्चित- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- देवताओं द्वारा पूजित
महातेजस- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- अत्यंत तेजस्वी
वागधीश- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- वाणी के स्वामी
सुचये- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- पवित्र
वाग्मिने- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- वाक्पटु
दान्त- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ होता है- शांत
वज्रनखा- हनुमान जी के नाम का अर्थ है- हीरे जैसे नखूनों वाले
(Disclaimer-- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें. )