आञ्जनेय- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- देवी अंजना के भक्त

महावीर- इस नाम का अर्थ है- अत्यंत साहसी और वीर

हनूमत- हनुमान जी के इस नाम का क्या अर्थ है- शक्ति और पराक्रम से परिपूर्ण

महाकाय- हनुमान जी के इस नाम का मतलब है- विशाल शरीर वाले

प्रभवे- हनुमान जी के इस नाम का मतलब यह है- सभी शक्तियों के स्रोत

प्राज्ञाय- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- बुद्धिमान

काञ्चनाभ- हनुमान जी के इस नाम का यह अर्थ है- स्वर्ण-शरीर वाले

श्रीमते- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- पूजनीय

धीर- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- साहसी

शूर- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- वीर

सुरार्चित- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- देवताओं द्वारा पूजित

महातेजस- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- अत्यंत तेजस्वी

वागधीश- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- वाणी के स्वामी

सुचये- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- पवित्र

वाग्मिने- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ है- वाक्पटु

दान्त- हनुमान जी के इस नाम का अर्थ होता है- शांत

वज्रनखा- हनुमान जी के नाम का अर्थ है- हीरे जैसे नखूनों वाले