मंगलवार की शाम कर लें नींबू के ये टोटके, खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले, हनुमानजी बरसाएंगे खूब कृपा

Mangalwar ke Totke: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है. इस दिन भक्त विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बूंदी का भोग लगाते हैं. मान्यता है कि नियमित रूप से मंगलवार को पूजा-अर्चना करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. शास्त्रों में भी मंगलवार को कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनसे जीवन की कई कठिनाइयों का समाधान मिल सकता है. इनमें नींबू के टोटके बेहद प्रभावी माने जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मंगलवार को किए जाने वाले कुछ खास नींबू के उपाय और उनके फायदे.

बाधाओं से मुक्ति के लिए नींबू का टोटका

मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को नींबू की माला पहनाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. यह उपाय शत्रु बाधाओं और जीवन में बार-बार आ रही रुकावटों से छुटकारा दिलाने वाला माना गया है. पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस टोटके को 7 या 21 लगातार मंगलवार तक करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय

घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए मंगलवार के दिन एक बाल्टी पानी में नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाएं. ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, गृह क्लेश समाप्त होता है और घर का वातावरण सुखदायी बनता है.

किस्मत के ताले खोलने का उपाय

मंगलवार की रात 12 बजे से पहले किसी चौराहे पर नींबू के चार टुकड़े करें और चारों दिशाओं में फेंक दें. इसके बाद अगले दिन मंदिर में जाकर नींबू में चार लौंग गाड़कर हनुमान जी को अर्पित करें और "ॐ हं हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. नींबू को बाद में घर लाकर पूजा स्थल पर रखें. यह उपाय जीवन के बड़े संकटों को दूर करने और बंद किस्मत को जगाने वाला माना जाता है.

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग, नोट कर लें सोना-चांदी और संपत्ति की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त

कर्ज से मुक्ति और धन वृद्धि के लिए टोटका

जो लोग लंबे समय से कर्ज में दबे हुए हैं, वे मंगलवार को एक नींबू में 8 लौंग गाड़कर उसे घर के मुख्य द्वार पर टांग दें. साथ ही ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. यह उपाय न केवल कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और तरक्की के अवसर बढ़ाने वाला भी माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)