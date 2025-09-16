मंगलवार की शाम कर लें नींबू के ये टोटके, खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले, हनुमानजी बरसाएंगे खूब कृपा
Advertisement
trendingNow12924468
Hindi Newsधर्म

मंगलवार की शाम कर लें नींबू के ये टोटके, खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले, हनुमानजी बरसाएंगे खूब कृपा

Nimbu Ke Totke: ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं. मान्यता है कि इन उपायों को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 16, 2025, 03:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगलवार की शाम कर लें नींबू के ये टोटके, खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले, हनुमानजी बरसाएंगे खूब कृपा

Mangalwar ke Totke: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है. इस दिन भक्त विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बूंदी का भोग लगाते हैं. मान्यता है कि नियमित रूप से मंगलवार को पूजा-अर्चना करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. शास्त्रों में भी मंगलवार को कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनसे जीवन की कई कठिनाइयों का समाधान मिल सकता है. इनमें नींबू के टोटके बेहद प्रभावी माने जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मंगलवार को किए जाने वाले कुछ खास नींबू के उपाय और उनके फायदे.

बाधाओं से मुक्ति के लिए नींबू का टोटका

मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को नींबू की माला पहनाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. यह उपाय शत्रु बाधाओं और जीवन में बार-बार आ रही रुकावटों से छुटकारा दिलाने वाला माना गया है. पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस टोटके को 7 या 21 लगातार मंगलवार तक करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय

घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए मंगलवार के दिन एक बाल्टी पानी में नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाएं. ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, गृह क्लेश समाप्त होता है और घर का वातावरण सुखदायी बनता है.

किस्मत के ताले खोलने का उपाय

मंगलवार की रात 12 बजे से पहले किसी चौराहे पर नींबू के चार टुकड़े करें और चारों दिशाओं में फेंक दें. इसके बाद अगले दिन मंदिर में जाकर नींबू में चार लौंग गाड़कर हनुमान जी को अर्पित करें और "ॐ हं हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. नींबू को बाद में घर लाकर पूजा स्थल पर रखें. यह उपाय जीवन के बड़े संकटों को दूर करने और बंद किस्मत को जगाने वाला माना जाता है.

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग, नोट कर लें सोना-चांदी और संपत्ति की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त

कर्ज से मुक्ति और धन वृद्धि के लिए टोटका

जो लोग लंबे समय से कर्ज में दबे हुए हैं, वे मंगलवार को एक नींबू में 8 लौंग गाड़कर उसे घर के मुख्य द्वार पर टांग दें. साथ ही ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. यह उपाय न केवल कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और तरक्की के अवसर बढ़ाने वाला भी माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Mangalwar ke Totke

Trending news

महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहिम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहिम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
;