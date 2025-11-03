Advertisement
Mangalwar Upay: मंगलवार को करें गुड़ के ये आसान उपाय, हनुमानजी करेंगे हर संकट का नाश

Mangalwar Upay: वैसे तो लोग हनुमानजी की कृपा पाने के लिए मंगलवार को विशेष उपाय करते हैं. लेकिन, अगर इस दिन एक खास उपाय किया जाए तो धन और समृद्धि के साथ ही हनुमान जी विशेष कृपा प्राप्त होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 03, 2025, 08:35 PM IST
Mangalwar Upay Gud ke Totke: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की आराधना के लिए सबसे शुभ माना गया है. इस दिन श्रद्धाभाव से बजरंगबली की पूजा करने, हनुमान चालीसा का पाठ करने और मंदिर दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से होता है, और इस दिन कुछ खास उपाय करने से मंगल दोष समाप्त होता है तथा जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. गुड़ का संबंध मंगल ग्रह से माना गया है, इसलिए मंगलवार को गुड़ से जुड़े उपाय करने से आर्थिक तंगी, दुर्भाग्य और जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मंगलवार को किए जाने वाले प्रमुख गुड़ के उपाय.

बजरंगबली और शनिदेव की कृपा पाने का उपाय

मंगलवार की सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान हनुमान की विधिपूर्वक पूजा करें. इसके बाद बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं. यह उपाय बजरंगबली के साथ-साथ शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम है. ऐसा करने से व्यक्ति के साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है. इससे धन लाभ के योग बनते हैं और आर्थिक स्थिरता आती है.

दुर्भाग्य दूर करने और शिव कृपा पाने का उपाय

यदि मंगलवार के दिन कोई विशेष तिथि जैसे बैकुंठ चतुर्दशी का संयोग बनता है, तो यह उपाय और भी फलदायी हो जाता है. इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें. अभिषेक के बाद शिवजी की आरती और पूजा करें. गुड़ से अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है. साथ ही, इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली की कृपा भी प्राप्त होती है.

धन और समृद्धि बढ़ाने का उपाय

धन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए मंगलवार को किया जाने वाला यह उपाय बेहद लाभकारी माना गया है. गुड़ और नारियल का बुरादा मिलाकर एक नारियल के अंदर भर दें और उसका ढक्कन लगाकर बंद करें. फिर इसे किसी शांत स्थान पर मिट्टी में गाड़ दें, लेकिन नारियल का ऊपरी हिस्सा थोड़ा खुला छोड़ दें. ऐसा करने से माना जाता है कि जब चींटियां उस बुरादे को खाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

यह भी पढ़ें: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्य देव, इन 4 राशि वालों पर बरसेगा अपार धन, मिलेगी बड़ी सफलता

मंगल दोष दूर करने का उपाय

अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, तो मंगलवार का दिन इसे शांत करने के लिए अत्यंत शुभ होता है. इस दिन गुड़ से मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं. यह सरल उपाय मंगल दोष के प्रभाव को कम करता है और व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य लाता है. साथ ही, इससे करियर और व्यवसाय में भी उन्नति के योग बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

