Mangalwar Upay: ये टोटके बदल देंगे किस्मत! मंगलवार को करें ये काम, मिलेगा धन-समृद्धि का आशीर्वाद

Mangalwar Upay: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है. इस दिन श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा, उनके मंदिर में दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को साहस, शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है. ज्योतिष में भी मंगलवार के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिनके माध्यम से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में आ रही बाधाओं से राहत मिलती है. गुड़ को मंगल ग्रह से जुड़ा माना गया है. ऐसे में मंगलवार को गुड़ से जुड़े उपाय करने से न सिर्फ दुर्भाग्य दूर होता है, बल्कि धन, करियर और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है. आइए विस्तार से जानें मंगलवार को किए जाने वाले प्रमुख उपाय.

बंदरों को गुड़-चना खिलाएं

मंगलवार की सुबह स्नान करके हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करें. पूजा के बाद बंदरों को गुड़ और चना खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस उपाय से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं, शनि देव का आशीर्वाद मिलता है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, मंगल ग्रह मजबूत होकर बाधाओं को दूर करता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है.

शिवजी का गुड़ वाले जल से अभिषेक

यदि मंगलवार किसी विशिष्ट तिथि के साथ योग बना रहा हो, जैसे बैकुंठ चतुर्दशी, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है. इस दिन सुबह शुद्ध जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है.

फायदे

शिवजी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है, हनुमान चालीसा के पाठ से मंगल का प्रभाव कम होता है.

आर्थिक वृद्धि के लिए

धन लाभ और समृद्धि के लिए यह उपाय अत्यंत लोकप्रिय है. इसके लिए गुड़ और नारियल का बुरादा मिलाकर मिश्रण तैयार करें. एक नारियल को ऊपर से काटकर उसमें यह मिश्रण भर दें. कटे हिस्से को ढक्कन की तरह बंद करें. इसे किसी शांत स्थान पर मिट्टी में ऐसे गाड़ें कि ऊपरी हिस्सा थोड़ा बाहर रहे. मान्यता है कि जब चींटियां इस बुरादे को खाती हैं, तो- जीवन में शुभ समय शुरू होता है. धन-धान्य में बढ़ोतरी होती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. किस्मत साथ देने लगती है.

मंगल दोष से राहत के लिए गुड़ की रोटी खिलाएं

यदि जन्म कुंडली में मंगल दोष हो, तो मंगलवार को गुड़ से मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाना अत्यंत लाभकारी उपाय माना गया है. शास्त्रों में इसके विशेष लाभ बताए गए हैं. ऐसा करने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है. करियर में तरक्की मिलती है. कारोबार में उन्नति होती है. दांपत्य जीवन और मानसिक शांति मिलती है.

