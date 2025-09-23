शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और महादशा से चाहते हैं मुक्ति? तो मंगलवार की शाम कर लें ये अचूक उपाय
Advertisement
Sade Sati Dhaiyya and Mahadasha Upay: शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और महादशा में व्यक्ति को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगलवार को किन उपायों को करने से इन दोषों से छुटकारा मिल सकता है. 

Sep 23, 2025
Shani Sade Sati Dhaiyya and Mahadasha Upay: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता माना गया है. वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं. शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या महादशा चल रही हो तो जीवन में बाधाएं, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और रिश्तों में परेशानी आ सकती है. लेकिन विशेष दिनों और उपायों से शनि के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का माना जाता है, और इस दिन किए गए उपाय शनि दोष को शांत करने में प्रभावी साबित होते हैं.

मंगलवार शाम करें हनुमानजी की पूजा

मंगलवार को हनुमान जी की आराधना विशेष फलदायी होती है. ऐसे में इस दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली का तेल और लाल सिंदूर चढ़ाएं. इसके साथ ही “हनुमान चालीसा” या “बजरंग बाण” का पाठ करें. 
मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से शनि देव का प्रकोप शांत हो जाता है.

शनि मंत्र का करें जाप

साढ़ेसाती और महादशा के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार की शाम शनि मंत्र का जप करें. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें. जप के लिए काले अकीक या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें.

काले तिल और तेल का दान

मंगलवार की शाम किसी जरूरतमंद को काले तिल, काली उड़द या सरसों के तेल का दान करें. इसके अलावा शनि मंदिर में जाकर काले तिल या सरसों तेल का दीपक जलाएं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इससे शनि दोष का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगता है.

बंदरों को कराएं भोजन

हनुमान जी का वाहन बंदर है, इसलिए मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चने खिलाना शुभ माना जाता है. यह उपाय शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है.

लाल वस्त्र और गुड़ का दान

मंगलवार को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को लाल वस्त्र और गुड़ दान करें. इस उपाय से मंगल ग्रह के साथ-साथ शनि का भी अशुभ प्रभाव कम होता है.

पीपल वृक्ष की पूजा

मंगलवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पेड़ की परिक्रमा कर शनि देव से कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

