/Mangalwar Upay: बिना किसी की नजर पड़े मंगलवार को कर लें गुड़ के ये अचूक उपाय, हनुमान जी करेंगे सभी संकटों का नाश!

Remedies Of Gud: मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित है जो कि साहस, ऊर्जा और शक्ति का कारक है. मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की उपासना के लिए समर्पित है. मंगलवार के दिन जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उसके जीवन के संकटों का नाश होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है. कर्ज का बोझ खत्म होता है और काम में आने वाली बाधाओं का अंत होने लगता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर मंगलवार के दिन 'गुड़' का उपाय करें तो एक साथ हनुमान जी और मंगल ग्रह दोनों की कृपा प्राप्त हो सकती है. इतना ही नहीं व्यक्ति का भाग्य तेज हो सकता है.