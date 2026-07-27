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Mangalwar Upay: बिना किसी की नजर पड़े मंगलवार को कर लें गुड़ के ये अचूक उपाय, हनुमान जी करेंगे सभी संकटों का नाश!

Mangalwar Upay In Hindi: बिना किसी की नजर पड़े अगर मंगलवार के दिन गुड़ से जुड़े कुछ अचूक उपाय करें तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है. सभी संकटों का नाश हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 27, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:28 PM IST
Mangalwar Upay: बिना किसी की नजर पड़े मंगलवार को कर लें गुड़ के ये अचूक उपाय, हनुमान जी करेंगे सभी संकटों का नाश!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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