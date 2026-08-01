/Mangla Gauri Vrat 2026: कब है सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और माता गौरी की पूजा विधि

Mangla Gauri Vrat 2026: Mangla Gauri Vrat 2026: सावन शुरू होते ही सोमवार के व्रत का प्रारंभ तो होता ही है जो शिव जी को समर्पित है लेकिन इस माह के शुरू होते ही मां गौरी को समर्पित व्रत मंगला गौरी व्रत की भी शुरुआत हो जाती है. यह व्रत सावन माह के हर मंगलवार को रखा जाता है. इस तरह सावन में शिव जी के साथ ही माता पार्वती के निमित्त भी व्रत रखकर उनकी कृपा पाई जा सकती है. अखंड सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद पाने के लिए स्त्रियां मंगला गौरी व्रत का संकल्प करती हैं. आइए जानें इस साल सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत कब रखा जाएगा.
इस साल का पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रताप से इच्छित और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाह में चल रही सभी बाधाओं का अंत हो जाता है. कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव भी कम होने लगता है.
ब्रह्म मुहूर्त 04:20 ए एम से 05:02 ए एम तक है
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:54 बजे तक.
पूजा का शुभ मुहूर्त- सुबह 09:06 बजे से लेकर दोपहर 02:08 बजे तक.
सूर्यास्त का समय- शाम को 07:10 बजे.
प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त- शाम 07:10 बजे.
पहले मंगला गौरी व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अृमत सिद्धि योग और रवि योग का संयोग हो रहा है. रात 09 बजकर 54 मिनट पर ये तीनों ही योग बनेंगे. अगले दिन 5 अगस्त को सुबह 05 बजकर 45 मिनट तक यह योग बना रहेगा. धृति योग प्रात:काल से लेकर शाम के 07 बजकर 33 मिनट तक बना रहेगा. इसके बाद शूल योग शुरू हो जाएगा. इस दिन रेवती नक्षत्र सुबह से रात 09:54 बजे तक होगा और फिर अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा.
ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर मां गौरी को स्मरण करें और व्रत का संकल्प करें.
पूजा स्थल को साफ करें. वहां एक चौकी सजाएं और लाल वस्त्र बिछाएं.
मां गौरी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें.
माता के सामने घी का दीपक जलाकर मां को प्रणाम करें.
परंपरा के अनुसार आटे का दीपक बनाएं और 16 बत्तियां लगा कर जलाएं.
माता को चंदन, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करें.
षोडशोपचार पूजा करें यानी मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची आदि सामग्री 16 की संख्या में चढ़ाएं.
5 प्रकार के सूखे मेवे व 7 तरह के अनाज भी माता को चढ़ाएं.
मंगला गौरी व्रत कथा सुने सुनाए और आरती कर पूजा को संपन्न करें.
व्रती इस दिन एक समय का सात्विक भोजन करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)