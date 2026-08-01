Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Mangla Gauri Vrat 2026: कब है सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और माता गौरी की पूजा विधि

Mangla Gauri Vrat 2026: कब है सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और माता गौरी की पूजा विधि

Mangla Gauri Vrat 2026: सावन का पहला मंगला गौरी व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, साथ ही इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है? आइए इस लेख में इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 01, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:59 PM IST
Mangla Gauri Vrat 2026: कब है सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और माता गौरी की पूजा विधि
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मनमोहन-मोदी के बाद डोभाल को मिला खास सम्मान, अमित शाह ने NSA के बारे में क्या बताया?
2
3
4
5