/Mangla Gauri Vrat 2026: कब है सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और माता गौरी की पूजा विधि

Mangla Gauri Vrat 2026: Mangla Gauri Vrat 2026: सावन शुरू होते ही सोमवार के व्रत का प्रारंभ तो होता ही है जो शिव जी को समर्पित है लेकिन इस माह के शुरू होते ही मां गौरी को समर्पित व्रत मंगला गौरी व्रत की भी शुरुआत हो जाती है. यह व्रत सावन माह के हर मंगलवार को रखा जाता है. इस तरह सावन में शिव जी के साथ ही माता पार्वती के निमित्त भी व्रत रखकर उनकी कृपा पाई जा सकती है. अखंड सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद पाने के लिए स्त्रियां मंगला गौरी व्रत का संकल्प करती हैं. आइए जानें इस साल सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत कब रखा जाएगा.