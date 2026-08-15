/1 लाख सांपों की मूर्तियों वाला रहस्यमयी मंदिर! जहां पुरुष नहीं, एक महिला संभालती हैं मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी

भारतीय संस्कृति में जीव-जंतुओं को हमेशा से ही आदर और पूजनीय स्थान दिया गया है. सांपों को भी हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है. केरल के अलप्पुझा जिले के हरिपद में घने जंगलों के बीच स्थित मन्नारसाला मंदिर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है.
ये अनोखा मंदिर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खास मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है. नाग देवताओं और मुख्य रूप से नागराज को समर्पित ये केरल का सबसे बड़ा और प्राचीन सर्प मंदिर माना जाता है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहां स्थापित 1 लाख से भी ज्यादा सांपों की मूर्तियां हैं. ये पूरा मंदिर करीब 16 एकड़ के विशाल और हरे-भरे क्षेत्र में फैला हुआ है.
मुख्य रूप से ये स्थान नागराज और उनकी पत्नी देवी नागायक्षी को समर्पित है. यहां दोनों की बहुत ही सुंदर और अनोखी प्रतिमाएं स्थापित हैं. इन प्रतिमाओं के दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में लोग खिंचे चले आते हैं.
इस मंदिर की सबसे अलग और खास बात यहां की पूजा-पद्धति है. आमतौर पर मंदिरों में पुरुष पुजारी ही मुख्य पूजा-पाठ संभालते हैं. लेकिन मन्नारसाला मंदिर की मुख्य पुजारी हमेशा एक महिला ही होती हैं.
उन्हें बेहद आदर के साथ मन्नारसाला अम्मा कहा जाता है. मंदिर की परंपरा के मुताबिक, ये जिम्मेदारी इस स्थान से जुड़े इल्लम की सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ महिला को ही सौंपी जाती है.
इस प्रसिद्ध मंदिर का इतिहास भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी से जुड़ा हुआ है. माना जाता है कि परशुराम जी ने ही केरल की भूमि का निर्माण किया था और इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था.
लेकिन उस समय इस पूरी जमीन पर बहुत सारे जहरीले सांप रहा करते थे. इस वजह से लोगों के लिए वहां रहना बेहद मुश्किल हो गया था. तब समस्या के समाधान के लिए परशुराम जी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की.
परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए. उन्होंने परशुराम जी को सांपों के राजा नागराज की पूजा करने का सुझाव दिया. शिव जी ने कहा कि ऐसा करने से सांपों का जहर मिट्टी में समा जाएगा और जमीन रहने लायक व उपजाऊ बन जाएगी.
इसके बाद परशुराम जी ने मन्नारसाला में नागराज की स्थापना की और एक ब्राह्मण परिवार को पूजा का काम सौंपा. आज भी उसी इल्लम परिवार के लोग मंदिर की देखरेख करते हैं.
इस मंदिर को लेकर भक्तों के बीच एक बहुत बड़ी और गहरी धार्मिक मान्यता है. माना जाता है कि जो भी निसंतान जोड़ा यहां सच्चे दिल से बच्चे की कामना लेकर आता है, उसे संतान का सुख जरूर मिलता है.
वैसे तो यहां साल भर कई उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन मलयालम महीने थुलम में आने वाला मन्नारसाला अयिल्यम त्योहार सबसे खास होता है. इस दौरान होने वाली सर्पबली पूजा में वो माता-पिता जरूर शामिल होते हैं जिन्हें नागराज की कृपा से संतान मिली होती है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारियां पौराणिक कथाओं, स्थानीय मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. पाठक इसे केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक जानकारी के रूप में लें. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-विधि से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए संबंधित मंदिर प्रशासन या स्थानीय विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं.