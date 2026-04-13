Famous Temple: बनेगा संतान प्राप्ति का योग! भर जाएगी सूनी गोद, देवी के इस मंदिर में एकबार लगा लें अर्जी

Mansa Devi Shaktipeeth: उत्तराखंड का हरिद्वार भक्तों की आस्था का बहुत बड़ा और पवित्र केंद्र है. यहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के साथ-साथ पहाड़ पर स्थित मां मनसा और मां चंडी देवी का दर्शन करते हैं. पौराणिक मान्यता है कि हरिद्वार की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है, जब तक भक्त नील पर्वत पर मां चंडी देवी और बिल्व पर्वत पर मां मनसा देवी के दर्शन न कर लें. शास्त्रों के अनुसार,मनसा का अर्थ है मन की इच्छा. इसलिए मनसा देवी मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मनचाही मुराद पूरी होती है. मनसा देवी शक्तिपीठ को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यहां दर्शन करने से निःसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं मनसा देवी मंदिर से जुड़ी मान्याताओं के बारे में.

कैस अस्तित्व में आया मनसा देवी शक्तिपीठ?

मां मनसा देवी के इस भव्य मंदिर का ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप राजा गोपाल सिंह द्वारा साल 1811 से 1815 के बीच तैयार करवाया गया था. पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, तब अमृत की कुछ दिव्य बूंदें यहां गिरी थीं. यही कारण है कि इस स्थान को अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है. मंदिर के गर्भगृह में माता की दो अलौकिक मूर्तियां स्थापित हैं. पहली मूर्ति में देवी के तीन मुख और पांच भुजाएं हैं. जबकि, दूसरी भव्य मूर्ति में मां की आठ भुजाएं हैं और वे सर्प (सांप) पर विराजमान हैं.

संतान प्राप्ति से जुड़ी मान्यता

कहते हैं कि मां मनसा देवी के दरबार की महिमा अपरंपार है. भक्तों का विश्वास है कि जो भी श्रद्धालु यहां सच्चे हृदय से अपनी अर्जी लगाता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता. मनसा देवी शक्तिपीठ परिसर में एक प्राचीन वृक्ष है, जहां श्रद्धालु अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पवित्र धागा बांधते हैं. मुराद पूरी होने पर भक्त दोबारा आकर उस धागे को खोलते हैं. निःसंतान दंपत्तियों के लिए मां मनसा का आशीर्वाद फलदायी माना जाता है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहां संतान की कामना लेकर आते हैं. इसके अलावा सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए मां के शरण में पहुंचती हैं.

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कैसे पहुंचे मनसा देवी मंदिर?

मनसा देवी शक्तिपीठ में दर्शन के लिए भक्त सीढ़ियां चढ़कर भी वहां पहुंचते हैं. इसके अलावा जो भक्त ऊंचाई पर चढ़ने में असर्थ होते हैं, उनके लिए मंदिर तक पहुचने उड़नखटोला की व्यवस्था भी है. खासतौर पर नवरात्रि और कुंभ मेले के दौरान यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)