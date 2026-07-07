/नफरत की दीवारें गिराता मां का ये दरबार! जहां हिंदू गाते हैं आरती और मुस्लिम भाई बजाते हैं नगाड़ा

राजस्थान के भरतपुर में एक ऐसी जगह है, जो नफरत और भेदभाव की दीवारों को पल भर में गिरा देती है. हम बात कर रहे हैं वहां की मशहूर सुजान गंगा नहर के किनारे बने मां मनसा देवी मंदिर की. ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि आज के दौर में हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है. दशकों से यहां दोनों मजहब के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आते हैं और मां के दरबार में सिर झुकाते हैं.
इस मंदिर का नजारा इतना खूबसूरत है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे. एक तरफ जहां हिंदू भाई पूरे दिल से माता रानी के दर्शन करते हैं, दीया जलाते हैं और आरती गाते हैं; वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम भाई भी पूरी अकीदत और इज्जत के साथ यहां आते हैं, मन्नत मांगते हैं और माथा टेकते हैं.
सबसे कमाल की बात तो यह है कि मुस्लिम समाज के लोग यहां माता के सम्मान में पूरी श्रद्धा के साथ नगाड़ा भी बजाते हैं. यह ऐसा नजारा है जो सीधे तौर पर संदेश देता है कि ऊपर वाले के घर में कोई पराया नहीं होता.
वहां के रहने वाले और मंदिर के बुजुर्ग बताते हैं कि इस दरबार की महिमा बड़ी निराली है. लोगों का अटूट विश्वास है कि जो कोई भी यहां साफ और सच्चे मन से आता है, मैया उसकी मुराद जरूर पूरी करती हैं. मन की इच्छा पूरी करने वाली देवी होने के कारण ही इनका नाम मनसा देवी पड़ा है.
यही वजह है कि यहां साल के बारह महीने भक्तों का तांता लगा रहता है. खासकर जब नवरात्रि के नौ दिन आते हैं, तब तो यहां का माहौल देखने लायक होता है. चारों तरफ बस मैया के जयकारे गूंजते हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में डूब जाता है.
यह मंदिर भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर के तट पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी गजब की है. नहर का बहता हुआ ठंडा पानी, पेड़ों की छांव और वहां की ताजी हवा मन को एकदम शांत कर देती है.
लोग यहां सिर्फ पूजा करने नहीं आते, बल्कि मंदिर के शांत माहौल में कुछ देर बैठकर अपनी सारी टेंशन और मानसिक थकान भूल जाते हैं. बाहर से आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए लोकल प्रशासन और गांव के लोग मिलकर यहां साफ सफाई और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं.
आज के समय में भरतपुर का यह मनसा देवी धाम पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी और सच्ची सीख दे रहा है. यह मंदिर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इंसान की आस्था और भक्ति का कोई धर्म या मजहब नहीं होता.
सच्ची श्रद्धा हमेशा लोगों को आपस में जोड़ती है, दूरियां नहीं बढ़ाती. सुजान गंगा नहर के किनारे बसा यह पवित्र धाम सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और दिलों के मिलन का वो खूबसूरत संगम है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्यार और भाईचारे से रहना सिखाता रहेगा.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)