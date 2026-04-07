Money Tips: बरसेगा पैसा और बढ़ेगा मान-सम्मान! अपनी राशि के अनुसार जपें ये चमत्कारी मंत्र, दूर होगी दरिद्रताऐ

Money Tips: आज के भौतिकवादी युग में धन यानी पैसा एक जरूरी आवश्यकता बन चुकी है. यही वजह है कि लोग पैसा कमाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जेब में पैसा न रहे, बैंक अकाउंट खाली हो जाए, तो आपका क्या होगा. बड़े-से-बड़े साहसी लोग भी इसकी कल्पना से भयभीत हो सकते हैं. यही वजह है कि धन प्राप्ति के लिए कुछ लोग जादू-टोना और टोटके का सहारा लेते हैं. हालांकि, शास्त्रों में धन प्राप्ति के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जो आर्थिक संकट को दूर करने में मददगार होते हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर इंसान की एक चंद्र राशि होती है और उसका एक स्वामी ग्रह भी होता है. इसके अलावा हर ग्रह का एक एक इष्टदेव भी निश्चित है. ऐसे में अगर अपनी राशि के अनुसार, इष्ट देव को प्रसन्न कर लिए जाए तो जीवन में आर्थिक संकट नहीं आ सकता. ऐसे में आइए जानते हैं कि राशि के अनुसार, किस विशेष मंत्र का जाप करने से धन से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है.

धन प्राप्ति के लिए करें राशि अनुसार उपाय

मेष- इस राशि पर मंगल ग्रह का अधिकार होता है. ऐसे में अगर इस राशि के जातक हनुमान जी की उपासना करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है. मेष राशि के जातकों को अपने इष्टदेव को प्रसन्न करने के लिए 'ॐ हनुमते नमः' का जाप करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है और धन संकट दूर होता है.

वृषभ- वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव माने गए हैं. ऐसे में इस राशि से जुड़े जातकों को मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और जीवन से धन संकट को दूर करने के लिए 'ॐ दुर्गादेव्यै नम:' का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए.

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मिथुन- इस राशि के स्वामी बुध देव हैं. ऐसे में अगर मिथुन राशि के जातक भगवान गणेश की उपासना करते हैं, तो आर्थिक संवृद्धि प्राप्त होती है. इसके साथ ही अगर इस राशि के जातक 'ॐ गं गणपते नमः' का जाप करते हैं, तो उन्हें नौकरी-व्यापार में आर्थिक उन्नति देखने को मिल सकती है.

कर्क- इस राशि का स्वामी चंद्रमा है और इस ग्रह के देवता स्वयं भगवान शिव हैं. ऐसे में अगर कर्क राशि के जातक भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो उन्हें जबरदस्त आर्थिक तरक्की मिलती है. इसके अलावा अगर इस राशि के जातक रोजाना 'ॐ नमः शिवाय ' का जाप करते हैं, तो विशेष लाभ प्राप्त होता है.

सिंह- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं. इसलिए अगर इस राशि के जातक सूर्य देव की उपासना करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है. इसके अलावा रोजाना 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करने से आर्थिक संकट कोसों दूर हो जाते हैं और धन में अपार वृद्धि होती है.

कन्या- कन्या राशि के स्वामी बुध देव माने गए हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए. इसके अलावा जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए रोजाना 'ॐ गं गणपते नमः' का जाप करना चाहिए. गणपति की उपासना से धन के साथ-साथ मानसिक स्थिति भी अच्छी रहती है.

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तुला- शुक्र देव तुला राशि के स्वामी माने गए हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए धन की देवी मां लक्ष्मी की उपसना वरदान साबित होती है. इस राशि के जातक अगर मां लक्ष्मी की प्रसन्न कर लेते हैं, तो धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं. तुला राशि के जातकों को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए 'ॐ महा लक्ष्म्यै नमः ' का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए हनुमान जी की उपसना बेहद मंगलकारी होती है. हनुमान जी की उपासना से इस राशि से संबंधित जातकों का जीवन समृद्ध और खुशहाल रहता है. अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए वृश्चिक राशि वालों को नियमित रूप से 'ॐ हं हनुमते नमः ' का जाप करना चाहिए.

धनु- इस राशि के स्वामी बृहस्पति देव माने गए हैं. इसलिए धनु राशि के जातकों को भगवान विष्णु की उपासना करने की सलाह दी जाती है. ऐले में धनु राशि के जातकों को रोजाना 'ॐ श्री विष्णवे नमः ' का जाप करना चाहिए. ऐसा करने से धन संकट दूर हो जाता है.

मकर- कर्मफलदाता शनि देव इस राशि के स्वामी माने गए हैं. इसलिए मकर राशि के जातकों हर स्थिति में हनुमानजी की उपासना करनी चाहिए. हनुमान जी की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है और जीवन में आर्थिक संवृद्धि आती है. ऐसे में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए इस राशि के जातकों को 'ॐ शं शनैश्चराय नम:' का जाप करना चाहिए.

कुंभ- ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस राशि के स्वामी भी शनि देव ही हैं. शास्त्रों में भगवान शिव को शनि देव का गुरु माना गया है. इसलिए अगर कुंभ राशि के जातक शनि देव के साथ-साथ भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो उनके जीवन का आर्थिक संकट हमेसा के लिए दूर हो सकता है. आर्थिक जीवन में सफलता के लिए कुंभ राशि वालों को रोजाना 'ॐ महामृत्युंजय नमः ' का जाप करना चाहिए.

मीन- मीन राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति माने गए हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए. इसके साथ ही जीवन से धन संकट को दूर करने के लिए इस राशि के जातकों को 'ॐ नारायणा नमः और ॐ गुरुवे नमः ' का जाप करना चाहिए.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)