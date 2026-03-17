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Hindi Newsधर्मMasik Shivratri 2026: चैत्र मासिक शिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये 4 काम, इन मंत्रों का जापकर भोलेनाथ को करें प्रसन्न!

Masik Shivratri 2026: चैत्र मासिक शिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये 4 काम, इन मंत्रों का जापकर भोलेनाथ को करें प्रसन्न!

Masik Shivratri 2026 Mantra: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि पर अगर शिव जी के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें तो जीवन की परेशानियों का अंत होता है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:49 AM IST
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Masik Shivratri 2026
Masik Shivratri 2026

Masik Shivratri 2026: प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि व्रत रखने का विधान है. इस पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है. इस दिन जो भी भक्त शिव जी की निशिता काल में पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली की प्राप्ति होती है. भक्त की सभी मनोकामनाओं को शिव जी पूर्ण करते हैं. चैत्र मासिक शिवरात्रि का व्रत इस साल 17 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा. ऐसे में आइए जानें मासिक शिवरात्रि का पूजा मुहूर्त, मंत्र और वो कार्य जिन्हें इस दिन करना वर्जित है.

मासिक शिवरात्रि के दिन क्या करें?
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें.
शिवरात्रि की रात को आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है ऐसे में शरीर और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करें.
मासिक शिवरात्रि पर सात्विक आहार लें और व्रत कर रहे हैं तो फलाहार करें.
मासिक शिवरात्रि पर अगर हो सके तो रात्रि जागरण करें और शिव चालीसा का पाठ या शिव भजन करें. 

मासिक शिवरात्रि व्रत पर क्या न करें?
मासिक शिवरात्रि व्रत पर तामसिक भोजन न करें. प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन न करें.
मासिक शिवरात्रि व्रत पर काले वस्त्रों न पहनें. पूजा के समय सफेद रंग के कपड़ पहनें. 
मासिक शिवरात्रि व्रत पर केतकी का फूल और सिंदूर शिवलिंग पर भूलकर भी न अर्पित करें. शिव पूजा में सामग्री वर्जित हैं.
मासिक शिवरात्रि व्रत पर किसी के साथ विवाद न करें और किसी पर क्रोध न करें. किसी की निंदा न करें और मन को शांत रखें.

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मासिक शिवरात्रि पर पूजा का शुभ मुहूर्त
मासिक शिवरात्रि की मुख्य पूजा रात्रि काल में की जाती है जिसे निशिता काल कहते हैं. इस तरह 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार को निशिता काल का मुहूर्त बीच रात रात 12:07 बजे से लेकर 12:55 बजे तक रहने वाला है. चतुर्दशी तिथि 17 मार्च को सुबह के 09:23 बजे से शुरू होकर 18 मार्च को सुबह 08:25 बजे समाप्त हो जाएगी.

मासिक शिवरात्रि पर इन मंत्रों का जाप करें
महामृत्युंजय मंत्र
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

शिव स्तुति मंत्र
द: स्वप्नदु: शकुन दुर्गतिदौर्मनस्य, दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सहदुर्यशांसि।
उत्पाततापविषभीतिमसद्रहार्ति, व्याधीश्चनाशयतुमे जगतातमीशः।।

शिव मंत्र
ॐ पार्वतीपतये नम:
ॐ नमो नीलकण्ठाय नम:
ॐ ह्रीं उमा देव्यै नमः
ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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