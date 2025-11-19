Margashirsha Amavasya 2025: इन पवित्र स्थानों पर दीप जलाते ही चमकेगा भाग्य, मिलेगा धन–समृद्धि का वरदान

Margashirsha Amavasya 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को अत्यंत पवित्र माना गया है. यह दिन आध्यात्मिक साधना, पितरों को समर्पण और भगवान की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. पंचांग के मुताबिक, साल 2025 में मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या गुरुवार, 20 नवंबर 2025 को पड़ रही है. यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा, तर्पण और दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. शास्त्रों के अनुसार, अमावस्या पर किए गए व्रत, स्नान, दान और तर्पण से न केवल पितरों की कृपा मिलती है, बल्कि जीवन में रुके हुए कार्य भी गति पकड़ते हैं. मार्गशीर्ष अमावस्या की रात जला हुआ एक दीपक जीवन में सौभाग्य और सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना गया है. मान्यता है कि जब व्यक्ति दीपदान का संकल्प लेता है, तभी उसके भाग्य के अंधकार का अंत होता है. आइए जानत हैं कि इस दिन घर के दिन हिस्सों में दीपक जलाने से पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

पीपल वृक्ष के नीचे दीपक

शास्त्रों के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या की संध्या में सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे पितृ दोष शांत होता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

भगवान विष्णु के सामने दीपदान

मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाकर उसमें तुलसी की मंजरी डालें और उसे भगवान विष्णु के सामने रखें. अमावस्या के इस उपाय से शरीर के रोग, जीवन के दोष और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

नदी या तालाब में दीपदान

अगहन अमावस्या पर किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर के किनारे आटे का दीपक बनाएं, उसे घी से भरकर जलाएं और जल में प्रवाहित करें. मान्यता है कि यह उपाय जीवन की बाधाओं को दूर करता है और मनचाही इच्छा पूरी करता है.

घर के पूजा कक्ष में दिव्य दीपक

मार्गशीर्ष अमावस्या पर शाम के वक्त घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं. इसके साथ ही तुलसी माता के पास भी एक दीपक रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सौभाग्य का आगमन होता है.

