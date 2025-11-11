Advertisement
Margashirsha Amavasya 2025: कब है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें शुभ मुहूर्त और पितृ दोष दूर करने के उपाय!

हर माह अमावस्या तिथि पर पितरों की कृपा प्राप्त करने  का एक उचित अवसर होता है. पवित्र नदी में स्नान कर पितरों तर्पण करें और इस तिथि पर कुछ उपाय करें तो पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:31 PM IST
Margashirsha Amavasya 2025
Margashirsha Amavasya 2025

Margashirsha Amavasya 2025 Kab Hai: हर माह अमावस्या तिथि पर पितरों की कृपा प्राप्त करने  का एक उचित अवसर होता है. पवित्र नदी में स्नान कर पितरों तर्पण करें और इस तिथि पर कुछ उपाय करें तो पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है.

  1. Margashirsha Amavasya 2025 Remedies: हर माह की अमावस्या तिथि पर पितरों की विशेष पूजा अर्चना कर उनकी कृपा पाई जाती है. अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना का भी विधान है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और और पितरों का तर्पण आदि भी किया जाता है. इस कड़ी में हम मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में जानेंगे. इस साल 20 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि है. वहीं पितृ दोष दूर करने के कुछ उपाय भी कर सकते हैं जिससे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है, सुख और धन की प्राप्ति हो सकती है. आइए मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि मुहूर्त और उपायों को जानें.
  2. मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 की तिथि (Margashirsha Amavasya 2025 Date)
    मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि की शुरू- 19 नवंबर 2025 को सुबह 09:43 मिनट पर
    मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि का समाप्त- 20 नवंबर 2025 को दोपहर 12:16 मिनट पर
  3. मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 का शुभ मुहूर्त (Margashirsha Amavasya 2025 Shubh Muhurt)
    सूर्योदय का समयः सुबह 06:48 बजे
    पितृ तर्पण का सही समयः सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक
    भगवान विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्तः प्रातः 05:01 से लेकर 05:54 बजे तक.
  4. पितृ दोष दूर करने के उपाय
    पितृ दोष (Pitra Dosh ke Upay in Hindi) से मुक्ति पाने का एक सबसे कारगर उपाय ये है कि मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि पर सुबह स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करें और पिंडदान करें. इससे पितरों की आत्मा शांत होगी और सभी दोष खत्म होंगे. पितृ प्रसन्न कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे.  
  5. पितृ दोष दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के पास दीया जलाएं 
    धार्मिक मान्यताओं की मानें तो पितरों का पीपल के पेड़ में हमेशा वास होता है.ऐसे में अगर मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि पर अगर पीपल के पेड़ के पास घी का दिया जलाए तो इससे शुभ परिणाम प्राप्त होगें. दीया जलाएं ओर उसी समय 5 या 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें. इसे पितृ दोष से मुक्ति पा सकेंगे.
  6. पितृ दोष होगा दूर और मिलेगा सुख
    पितृ दोष दूर करने और पितरों की कृपा पाने के लिए अमावस्या तिथइ पर गरीब में धन का दान करें या अन्न बांटें. इस उपाय को करने से पितृ दोष दूर तो होगा ही साथ ही घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.
  7. (Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Margashirsha Amavasya 2025

