Margashirsha Amavasya 2025: कब है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें शुभ मुहूर्त और पितृ दोष दूर करने के उपाय! हर माह अमावस्या तिथि पर पितरों की कृपा प्राप्त करने का एक उचित अवसर होता है. पवित्र नदी में स्नान कर पितरों तर्पण करें और इस तिथि पर कुछ उपाय करें तो पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है.

