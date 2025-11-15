मार्गशीर्ष अमावस्या: शिवलिंग पर अर्पित करें ये खास वस्तु, अचानक बढ़ेगा सौभाग्य और मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

Margashirsha Amavasya 2025: हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार का अपना विशिष्ट महत्व माना गया है. वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष का महीना दान, पुण्य और धार्मिक आस्था के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है. इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को अगहन अमावस्या भी कहा जाता है, जिसे अत्यंत पावन और फलदायी माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विशेष विधान शास्त्रों में वर्णित है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक,मार्गशीर्ष अमावस्या पर किए गए कुछ खास उपाय शनि ग्रह के प्रकोप को शांत करते हैं, आर्थिक संकट को दूर करते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं. आइए जानते हैं पितृ दोष और शनि के प्रकोप से मुक्ति पाने के कारगर उपाय.

अमावस्या तिथि कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 नवंबर, सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर होगी. जबकि इस तिथि की समाप्ति 20 नवंबर, दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर होगी. ज्योतिष शास्त्र में उदयातिथि को प्रमुख माना जाता है. इसलिए सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि होने के कारण मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर को मनाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पितृदोष से मुक्ति के लिए काले तिल का अभिषेक

यदि पितृदोष के कारण कार्य बिगड़ रहे हों या घर में बार-बार नकारात्मकता महसूस हो, तो शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करना चाहिए. मान्यता है कि इससे पितृदोष शांत होता है और पारिवारिक जीवन में शांति आती है.

शनि के प्रकोप से राहत के लिए शमी पत्र अर्पित करें

यदि शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से परेशान हों, तो इस दिन शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाना विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है. शमी के पत्ते दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखते हैं और शनि के दुष्प्रभाव को कम करते हैं.

आर्थिक संकट दूर करने के लिए गन्ने के रस का अभिषेक

लगातार प्रयासों के बावजूद वित्तीय समस्याएं बनी रहें, तो शिवलिंग पर गन्ने के रस या गुड़ मिले जल से अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है. ऐसा करने से धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं. आर्थिक तंगी समाप्त होती है. रोक-टोक दूर होती है. यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो लंबे समय से आर्थिक संघर्ष झेल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बेबाक और दमदार, चापलूसों को पहचानकर रखती हैं दूरी

वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए बेलपत्र अर्पण

यदि दांपत्य जीवन में तनाव या मतभेद हों, तो इस दिन 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें. हर बेलपत्र पर ‘ॐ’ या ‘राम’ लिखकर अर्पण करें और बाद में शहद की पतली धारा से अभिषेक करें. यह उपाय दांपत्य संबंधों में मधुरता बढ़ाता है. सात ही, प्रेम और सौहार्द को मजबूत करता है.

स्वास्थ्य लाभ के लिए आक के फूल चढ़ाएं

यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगातार बनी हों, तो भगवान शिव पर आक (मदरस) के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. यह उपाय शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है. मानसिक शांति प्रदान करता है. इसके अलावा रोगों से रक्षा करता है. भगवान शिव इस अर्पण से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और रोगों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)