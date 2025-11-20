Advertisement
Margashirsha Amavasya 2025 : मार्गशीर्ष अमावस्‍या आज, ये गलतियां कीं तो रूठ जाएंगे पितर, पितृ दोष नहीं छोड़ेगा पीछा

Amavasya Today: आज मार्गशीर्ष महीने की अमावस्‍या है. पवित्र नदियों में स्‍नान, दान और पितरों का तर्पण करने के लिए आज का दिन बहुत खास होता है. साथ ही आज अमावस्‍या के दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:47 AM IST
Margashirsha Amavasya 2025: सनातन धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व दिया गया है. साल में 12 अमावस्‍या और 12 पूर्णिमा आती हैं. 20 नवंबर 2025, गुरुवार को यानी कि आज अमावस्‍या है. अमावस्‍या तिथि पितरों को समर्पित है. इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि किया जाता है. अमावस्‍या के दिन दान-पुण्‍य करने का बड़ा महत्‍व है. साथ ही अमावस्‍या के दिन कुछ नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी होता है. इस दिन गलतियां करना भारी पड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें : शनि की राशि में आदित्‍य मंगल राजयोग से 2026 की शुरुआत, जनवरी में ही अमीर हो जाएंगी 4 राशियां, शुरू होगा गोल्‍डन टाइम

मार्गशीर्ष अमावस्‍या 2025 

वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि 19 नवंबर को सुबह 09 बजकर 43 मिनट से शुरू होकर 20 नवंबर की दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के अनुसार 20 नवंबर को अगहन अमावस्‍या मानी जाएगी. इस दिन स्‍नान-दान के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं. 

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04 बजकर 53 मिनट से 05 बजकर 45 मिनट तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 01 बजकर 55 मिनट से 02 बजकर 39 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 05 बजकर 34 मिनट से 06 बजकर 01 मिनट तक

यह भी पढ़ें : तनाव, एक्‍सीडेंट, धन हानि, ब्रेकअप....5 राशियों के लिए बहुत भारी है 20 नवंबर 2025

मार्गशीर्ष अमावस्या के नियम 

- अमावस्‍या के दिन पवित्र नदी में स्‍नान करना चाहिए, यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्‍नान कर लें. 

- अमावस्‍या के दिन जरूरतमंदों को दान जरूर करें. अनाज, भोजन, कपड़े, जूते आदि दान करें. गाय, कुत्ते और कौवे को खाने के लिए दें. 

- अमावस्‍या के दिन दीपदान करना च‍ाहिए. इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं. 

- ध्‍यान रहे कि अमावस्‍या के दिन किसी से झगड़ा ना करें, ना किसी से अपशब्‍द कहें. नकारात्‍मक विचारों से बचें. 

- अमावस्‍या के दिन तामसिक चीजों के सेवन से बचें. नशा ना करें. 

- अमावस्‍या की रात सुनसान स्‍थानों, कब्रिस्‍तान, श्‍मशान घाट आद‍ि पर ना जाएं. इस दिन नकारात्‍मक शक्तियों की सक्रियता ज्‍यादा रहती है. 

- जरूरतमंद व्‍यक्ति कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Margashirsha Amavasya 2025

