Margashirsha Amavasya 2025: सनातन धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व दिया गया है. साल में 12 अमावस्‍या और 12 पूर्णिमा आती हैं. 20 नवंबर 2025, गुरुवार को यानी कि आज अमावस्‍या है. अमावस्‍या तिथि पितरों को समर्पित है. इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि किया जाता है. अमावस्‍या के दिन दान-पुण्‍य करने का बड़ा महत्‍व है. साथ ही अमावस्‍या के दिन कुछ नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी होता है. इस दिन गलतियां करना भारी पड़ सकता है.

मार्गशीर्ष अमावस्‍या 2025

वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि 19 नवंबर को सुबह 09 बजकर 43 मिनट से शुरू होकर 20 नवंबर की दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के अनुसार 20 नवंबर को अगहन अमावस्‍या मानी जाएगी. इस दिन स्‍नान-दान के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04 बजकर 53 मिनट से 05 बजकर 45 मिनट तक

विजय मुहूर्त - दोपहर 01 बजकर 55 मिनट से 02 बजकर 39 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त - शाम 05 बजकर 34 मिनट से 06 बजकर 01 मिनट तक

मार्गशीर्ष अमावस्या के नियम

- अमावस्‍या के दिन पवित्र नदी में स्‍नान करना चाहिए, यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्‍नान कर लें.

- अमावस्‍या के दिन जरूरतमंदों को दान जरूर करें. अनाज, भोजन, कपड़े, जूते आदि दान करें. गाय, कुत्ते और कौवे को खाने के लिए दें.

- अमावस्‍या के दिन दीपदान करना च‍ाहिए. इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं.

- ध्‍यान रहे कि अमावस्‍या के दिन किसी से झगड़ा ना करें, ना किसी से अपशब्‍द कहें. नकारात्‍मक विचारों से बचें.

- अमावस्‍या के दिन तामसिक चीजों के सेवन से बचें. नशा ना करें.

- अमावस्‍या की रात सुनसान स्‍थानों, कब्रिस्‍तान, श्‍मशान घाट आद‍ि पर ना जाएं. इस दिन नकारात्‍मक शक्तियों की सक्रियता ज्‍यादा रहती है.

- जरूरतमंद व्‍यक्ति कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएं.

