मार्गशीर्ष अमावस्या पर ऐसे करें पितरों का तर्पण, जानें सही विधि और विशेष उपाय

Margashirsha Amavasya 2025: हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार का अपना विशिष्ट महत्व होता है. इन्हीं में मार्गशीर्ष मास एक ऐसा समय माना गया है, जब दान, पुण्य और आध्यात्मिक साधनाएं विशेष फल प्रदान करती हैं. इसी महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, और यह दिन पितरों को स्मरण करने तथा उनके कल्याण हेतु किए जाने वाले कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान इत्यादि करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसा में आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या पर क्या कुछ करने से पितरों की असीम कृपा प्राप्त होगी.

मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व

साल भर में कुल 12 अमावस्या पड़ती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का आध्यात्मिक महत्त्व अधिक माना जाता है. इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किए गए इन कर्मों से पूर्वजों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश तर्पण या पिंडदान न कर सके, तो विशेष दीपक उपायों के माध्यम से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है. यह उपाय पितृ दोष को शांत करने और घर-परिवार में सुख-समृद्धि लाने में सहायक माने जाते हैं.

मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि और समय

उज्जैन के विद्वान आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि 19 नवंबर, बुधवार को सुबह 9 बजकर 43 मिनट से प्रारंभ होगी। यह तिथि 20 नवंबर, गुरुवार को दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर समाप्त होगी. ज्योतिषीय नियमों के अनुसार उदयातिथि को ही मान्यता दी जाती है. चूंकि 20 नवंबर के सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा.

तर्पण का सही समय

मार्गशीर्ष अमावस्या पर तर्पण सूर्योदय के बाद प्रातःकाल में करना सबसे शुभ माना जाता है. ब्रह्ममुहूर्त या सूर्योदय के बाद 2–3 घंटे का समय अत्यंत उत्तम है.

तर्पण से पहले तैयारी

स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. पूजा स्थल पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बनाएं. पितरों की मन में श्रद्धा के साथ स्मरण करें. तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल, काला तिल, कुशा, थोड़ी-सी गंगा जल मिलाएं.

तर्पण करने की विधि

कुशा को अंगूठे व मध्यमा उंगली के बीच पकड़ें. पात्र का जल दोनों हाथों में लेकर धीरे-धीरे दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करें. प्रत्येक तर्पण के दौरान “ॐ पितृदेवताभ्यो नमः”, “ॐ पितृभ्यः स्वधा” जैसे मंत्र बोलें. माता-पिता, दादा-दादी, परदादा-परदादी तथा कुल के समस्त पितरों का स्मरण करते हुए जल अर्पित करें. यदि पितरों के नाम ज्ञात हों, तो नाम लेकर तर्पण करना अधिक फलदायी माना जाता है.

तर्पण के बाद क्या करें?

दीपक जलाएं और पितरों के लिए शांति पाठ करें. पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं. गौ, ब्राह्मण, पक्षियों या गरीबों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है. पितरों की प्रसन्नता के लिए काला तिल, चावल, वस्त्र और मिठाई का दान भी उत्तम रहता है.

क्या न करें?

अमावस्या के दिन क्रोध, नशा, मांसाहार और विवाद से दूर रहें. घर में अनावश्यक शोर या अपवित्रता से बचें.

