Advertisement
trendingNow13010143
Hindi Newsधर्म

मार्गशीर्ष अमावस्या पर ऐसे करें पितरों का तर्पण, जानें सही विधि और विशेष उपाय

Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत खास होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन उपायों को करने से पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मार्गशीर्ष अमावस्या पर ऐसे करें पितरों का तर्पण, जानें सही विधि और विशेष उपाय

Margashirsha Amavasya 2025: हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार का अपना विशिष्ट महत्व होता है. इन्हीं में मार्गशीर्ष मास एक ऐसा समय माना गया है, जब दान, पुण्य और आध्यात्मिक साधनाएं विशेष फल प्रदान करती हैं. इसी महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, और यह दिन पितरों को स्मरण करने तथा उनके कल्याण हेतु किए जाने वाले कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान इत्यादि करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसा में आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या पर क्या कुछ करने से पितरों की असीम कृपा प्राप्त होगी. 

मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व

साल भर में कुल 12 अमावस्या पड़ती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का आध्यात्मिक महत्त्व अधिक माना जाता है. इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किए गए इन कर्मों से पूर्वजों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश तर्पण या पिंडदान न कर सके, तो विशेष दीपक उपायों के माध्यम से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है. यह उपाय पितृ दोष को शांत करने और घर-परिवार में सुख-समृद्धि लाने में सहायक माने जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि और समय

उज्जैन के विद्वान आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि 19 नवंबर, बुधवार को सुबह 9 बजकर 43 मिनट से प्रारंभ होगी। यह तिथि 20 नवंबर, गुरुवार को दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर समाप्त होगी. ज्योतिषीय नियमों के अनुसार उदयातिथि को ही मान्यता दी जाती है. चूंकि 20 नवंबर के सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा.

तर्पण का सही समय

मार्गशीर्ष अमावस्या पर तर्पण सूर्योदय के बाद प्रातःकाल में करना सबसे शुभ माना जाता है. ब्रह्ममुहूर्त या सूर्योदय के बाद 2–3 घंटे का समय अत्यंत उत्तम है.

तर्पण से पहले तैयारी

स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. पूजा स्थल पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बनाएं. पितरों की मन में श्रद्धा के साथ स्मरण करें. तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल, काला तिल, कुशा, थोड़ी-सी गंगा जल मिलाएं.

यह भी पढ़ें: बुध-शनि की सीधी चाल इन 3 राशि वालों के लिए वरदान! खुलेंगे धन और सुख-समृद्धि के द्वार

तर्पण करने की विधि

कुशा को अंगूठे व मध्यमा उंगली के बीच पकड़ें. पात्र का जल दोनों हाथों में लेकर धीरे-धीरे दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करें. प्रत्येक तर्पण के दौरान “ॐ पितृदेवताभ्यो नमः”, “ॐ पितृभ्यः स्वधा” जैसे मंत्र बोलें. माता-पिता, दादा-दादी, परदादा-परदादी तथा कुल के समस्त पितरों का स्मरण करते हुए जल अर्पित करें. यदि पितरों के नाम ज्ञात हों, तो नाम लेकर तर्पण करना अधिक फलदायी माना जाता है.

तर्पण के बाद क्या करें?

दीपक जलाएं और पितरों के लिए शांति पाठ करें. पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं. गौ, ब्राह्मण, पक्षियों या गरीबों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है. पितरों की प्रसन्नता के लिए काला तिल, चावल, वस्त्र और मिठाई का दान भी उत्तम रहता है.

क्या न करें?

अमावस्या के दिन क्रोध, नशा, मांसाहार और विवाद से दूर रहें. घर में अनावश्यक शोर या अपवित्रता से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Amavasya 2025

Trending news

सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा