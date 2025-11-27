Advertisement
trendingNow13020873
Hindi Newsधर्म

Masik Durga Ashtami 2025: मासिक दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा को अर्पित करें उनके प्रिय फूल, मनोकामनाएं होंगी पूरी और संकट खत्म!

Masik Durga Ashtami November 2025 Maa Durga Ke Priya Phool: मासिक दुर्गाष्टमी के दिन व्रत रखकर मां दुर्गा की विशेष पूजा करने व उनके प्रिय फूल अर्पित करने से जीवन के सभी संकटों से पार पाने का रास्ता मिलता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 27, 2025, 09:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Masik Durga Ashtami November 2025
Masik Durga Ashtami November 2025

Durga maa ka favourite flower Name: हिन्दू धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी पर्व पर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन मां दुर्गा के निमित्त व्रत का संकल्प किया जाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है. दुर्गाष्टमी व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है. इस तरह मार्गशीर्ष माह में मासिक दुर्गाष्टमी निशीथ काल के अनुसार 28 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा किस विधि से करें और मां दुर्गा के प्रिय फूल कौन से हैं जिनको चढ़ाने से भक्तों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है और जीवन के सभी संकटों से निकलने का रास्ता मिलता है. भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

मां दुर्गा के प्रिय फूल
लाल गुड़हल
देवी पुराण के अनुसार लाल गुड़हल का फूल मां दुर्गा को अतिप्रिय है. इसे मां दुर्गा को चढ़ाने से सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

गेंदे का फूल
गेंदे का फूल मां दुर्गा को चढ़ाने से मां प्रसन्न होकर भक्त को धन लाभ, ज्ञान प्राप्ति और बुद्धि में वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गुलाब का फूल
गुलाब का फूल का फूल मां दुर्गा को अति प्रिय है. जैसे ही मां को गुलाब का फूल भक्त अर्पित करता है वैसे ही उसे मां की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है. घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है. 

हरसिंगार के फूल
देवी मां को हरसिंगार के फूल अति प्रिया है. इस फूल को मां दुर्गा को अर्पित करने से बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है. करियर तेजी से ऊंचाई की ओर जाता है.

कमल का फूल
मां दुर्गा को कमल का फूल बहुत प्रिय है. इस फूल को मां को चढ़ाने से भक्त के किसी भी कार्यों में बाधाएं नहीं आती हैं और हर ओर से सफलता के रास्ते खुलते हैं.

मासिक दुर्गाष्टमी पूजा विधि

  • मासिक दुर्गाष्टमी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें. व्रत का संकल्प करें.

  • घर के पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें.

  • मां को उनके प्रिय फूल, चंदन अर्पित करें और धूप, दीप जलाएं. 

  • भोग में नैवेद्य, नारियल, फल, पंचामृत चढ़ाएं. 

  • दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का में से कोई एक पाठ करें.

  • मां दुर्गा के मंत्र का जाप 108 बार करें. मंत्र है- “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे”. 

  • मां दुर्गा की आरती कर पूजा संपन्न करें और प्रसाद बांटें

  • नवमी तिथि पर ब्राह्मणों को दान देकर पारण करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Gemstone For Ketu: केतु का लहसुनिया रत्न गुप्त शत्रुओं से दिलाता है छुटकारा, जानें इस जेमस्टोन के फायदे और नियम!

और पढ़ें- Vastu Tips: रखा हुआ धन हो जाएगा धूल और छा जाएगी कंगाली, अगर भूल से भी घर की इन 4 जगहों पर रख दिया आईना!

और पढ़ें- Gemstone Tips: शनि का यह शक्तिशाली रत्न 2 राशिवालों के दूर करता है हर कष्ट! जातक को मिलने लगता है मेहनत का पूरा फल

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

masik durga ashtami

Trending news

पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
Punjab
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
Assam
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!