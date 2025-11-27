Masik Durga Ashtami 2025: मासिक दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा को अर्पित करें उनके प्रिय फूल, मनोकामनाएं होंगी पूरी और संकट खत्म!

Masik Durga Ashtami November 2025 Maa Durga Ke Priya Phool: मासिक दुर्गाष्टमी के दिन व्रत रखकर मां दुर्गा की विशेष पूजा करने व उनके प्रिय फूल अर्पित करने से जीवन के सभी संकटों से पार पाने का रास्ता मिलता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.
Durga maa ka favourite flower Name: हिन्दू धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी पर्व पर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन मां दुर्गा के निमित्त व्रत का संकल्प किया जाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है. दुर्गाष्टमी व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है. इस तरह मार्गशीर्ष माह में मासिक दुर्गाष्टमी निशीथ काल के अनुसार 28 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा किस विधि से करें और मां दुर्गा के प्रिय फूल कौन से हैं जिनको चढ़ाने से भक्तों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है और जीवन के सभी संकटों से निकलने का रास्ता मिलता है. भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
मां दुर्गा के प्रिय फूल
लाल गुड़हल
देवी पुराण के अनुसार लाल गुड़हल का फूल मां दुर्गा को अतिप्रिय है. इसे मां दुर्गा को चढ़ाने से सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
गेंदे का फूल
गेंदे का फूल मां दुर्गा को चढ़ाने से मां प्रसन्न होकर भक्त को धन लाभ, ज्ञान प्राप्ति और बुद्धि में वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर होती हैं.
गुलाब का फूल
गुलाब का फूल का फूल मां दुर्गा को अति प्रिय है. जैसे ही मां को गुलाब का फूल भक्त अर्पित करता है वैसे ही उसे मां की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है. घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है.
हरसिंगार के फूल
देवी मां को हरसिंगार के फूल अति प्रिया है. इस फूल को मां दुर्गा को अर्पित करने से बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है. करियर तेजी से ऊंचाई की ओर जाता है.
कमल का फूल
मां दुर्गा को कमल का फूल बहुत प्रिय है. इस फूल को मां को चढ़ाने से भक्त के किसी भी कार्यों में बाधाएं नहीं आती हैं और हर ओर से सफलता के रास्ते खुलते हैं.
मासिक दुर्गाष्टमी पूजा विधि
मासिक दुर्गाष्टमी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें. व्रत का संकल्प करें.
घर के पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें.
मां को उनके प्रिय फूल, चंदन अर्पित करें और धूप, दीप जलाएं.
भोग में नैवेद्य, नारियल, फल, पंचामृत चढ़ाएं.
दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का में से कोई एक पाठ करें.
मां दुर्गा के मंत्र का जाप 108 बार करें. मंत्र है- “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे”.
मां दुर्गा की आरती कर पूजा संपन्न करें और प्रसाद बांटें
नवमी तिथि पर ब्राह्मणों को दान देकर पारण करें.
