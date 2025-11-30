मार्गशीर्ष महीने में किए गए ये दान खोलते हैं लक्ष्मी के द्वार, मिलती है श्रीकृष्ण की अपार कृपा

Margashirsha Month 2025: हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि, वार और माह का अपना अलग आध्यात्मिक प्रभाव माना जाता है. इन्हीं में से एक है पंचांग का नौवां महीना मार्गशीर्ष, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है. यह पूरा मास अत्यंत शुभ, पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना गया है. शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में स्नान, ध्यान, दान और दीपदान का विशेष फल प्राप्त होता है. मानयता है कि इन शुभ कार्यों से नकारात्मक कर्मों का नाश होता है और जीवन में सौभाग्य, शांति और मोक्ष की राह आसान होती है. मार्गशीर्ष महीने से भगवान श्रीकृष्ण का बेहद खास संबंध है. इसी महीने में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था. इसलिए इस महीने में गीता जयंती मनाई जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस महीने में किन चीजों का दान करने से भगवान श्रीष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है.

मार्गशीर्ष मास का महत्व

हिंदी पंचांग के अनुसार यह महीना 6 नवंबर से आरंभ होकर 4 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा. पुराणों और कृष्ण भक्ति की परंपरा में मार्गशीर्ष को वह समय माना गया है जब भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और दान के कार्य अत्यंत फलदायी होते हैं. इस माह में प्रातःकाल स्नान कर ध्यान लगाने और श्रीकृष्ण की उपासना करने से मनोकामनाओं की पूर्ति मानी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मार्गशीर्ष में दान क्यों है विशेष?

शास्त्र बताते हैं कि अगहन मास में किया गया दान कई गुणा बढ़कर फल लौटाता है. इसके माध्यम से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. यदि आप भी श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पवित्र समय में कुछ विशेष वस्तुओं का दान अवश्य करें.

मार्गशीर्ष में अवश्य करें इन वस्तुओं का दान

बांसुरी का दान- शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष में बांसुरी दान करने से भगवान श्रीकृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं. वास्तु शास्त्र में भी बांसुरी को शांति, सौहार्द और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. घर में बांसुरी रखने या इसका दान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-शांति बढ़ती है.

यह भी पढ़ें: समृद्धि क्यों नहीं टिकती? गरुड़ पुराण के अनुसार जानें घर में क्यों छा जाती है कंगाली

मोर पंख का दान- यदि जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, तो अगहन मास में मोर पंख दान करना बेहद शुभ माना गया है. यह उपाय साधक पर श्रीकृष्ण की कृपा बढ़ाता है और मानसिक तनाव को दूर करता है. मोर पंख सौभाग्य, सुरक्षा और उन्नति का प्रतीक है.

कृष्ण को प्रिय खाद्य पदार्थों का दान

मार्गशीर्ष में भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय वस्तुओं का दान अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे- माखन, मिश्री, दूध, दही, पेड़े, बेसन के लड्डू इत्यादि. इन चीजों का दान करने से घर में धन-धान्य बढ़ता है, बाधाएं दूर होती हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)