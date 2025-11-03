Advertisement
शुरू होने वाला है मार्गशीर्ष महीना, ये काम करने से खुलेंगे मोक्ष के द्वार, भगवान श्रीकृष्‍ण को है बेहद प्रिय

Margashirsha Month 2025 date: कार्तिक माह के बाद आता है मार्गशीर्ष मास, जो भगवान श्रीकृष्‍ण को बेहद प्रिय है. इस महीने में किए गए कुछ खास काम मनुष्‍य को सीधे मोक्ष दिलाते हैं. जानिए इस साल मार्गशीर्ष मास कब से शुरू हो रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:49 AM IST
Margashirsha Maas 2025 start date: हिंदू कैलेंडर का नौवां महीना होता है, मार्गशीर्ष मास. मार्गशीर्ष महीना कार्तिक मास के बाद आता है. इसे अगहन महीना भी कहते हैं. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार भगवान श्रीकृष्‍ण को मार्गशीर्ष महीना बेहद प्रिय है. उन्‍होंने कहा है कि 'मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं.' इसलिए इस महीने में भगवान श्रीकृष्‍ण की पूजा करने, स्‍नान, दान और दीपदान करने का बड़ा महत्‍व है. यही वजह है कि मार्गशीर्ष महीने का विशेष धार्मिक महत्‍व है. इस महीने में किए गए पुण्‍य कार्य पापों का नाश करते हैं और मनुष्‍य के लिए मोक्ष पाने के दरवाजे खोलते हैं.  

मार्गशीर्ष महीना कब से शुरू हो रहा? 

मार्गशीर्ष महीना कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है. इस साल कार्तिम पूर्णिमा 5 नवंबर को है. लिहाजा पंचांग के अनुसार, इस साल मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025, गुरुवार से होगी. वहीं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यह महीना समाप्‍त होगा. पंचांग के अनुसार 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है. 

जप, तप और ध्‍यान का महीना 

मार्गशीर्ष महीना जप, तप और ध्‍यान का महीना कहा जाता है. इस महीने में दान-पुण्‍य के साथ साधना करना सर्वोत्‍तम माना गया है. साथ ही मार्गशीर्ष मास में रोजाना भगवान कृष्‍ण और भगवान विष्‍णु के मंत्रों का जाप करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना सारे पाप और दुख नष्‍ट कर देगा. वहीं मार्गशीर्ष मास में माता लक्ष्‍मी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्‍य बढ़ता है. 

मार्गशीर्ष महीने में जरूर करें ये काम 

स्‍नान - मार्गशीर्ष माह में गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदी में स्‍नान करना अत्‍यंत पुण्‍यदायी माना जाता है. यदि नदी में स्‍नान न कर सकें तो घर पर ही पवित्र नदी का जल या तुलसी की पत्तियां पानी में डालकर स्‍नान करें. लेकिन स्‍नान सूर्योदय से पहले करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते नारायणाय' या गायत्री मंत्र का जाप करें. 

दान - मार्गशीर्ष महीने में गरीबों-जरूरतमंदों को दान जरूर करें. आपकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़ और तिल का दान करें. इससे पाप नष्‍ट होंगे और खूब पुण्‍य भी मिलेगा. 

दीपदान - इसके अलावा मार्गशीर्ष माह में दीपदान का विशेष महत्व है. खास तिथियों पर नदी के घाट पर दीपदान करें. वहीं रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास और मंदिर में दीपक जलाएं. इससे जीवन में सकारात्‍मकता आती है और सौभाग्‍य बढ़ता है. मनोकामनाएं पूरी होती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

