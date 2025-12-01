Advertisement
मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर? केवल इतने मिनट का रहेगा स्‍नान मुहूर्त, सत्‍यनारायण पूजा का मुहूर्त भी जानें

Purnima December 2025 : साल 2025 की आखिरी पूर्णिमा आने वाली है. यह पूर्णिमा कई मायनों में बहुत खास है. मार्गशीर्ष महीने की इस पूर्णिमा पर स्‍नान करने का शुभ मुहूर्त केवल कुछ मिनटों का ही रहेगा. 

Dec 01, 2025, 09:43 AM IST
Margashirsha Purnima Kab Hai: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का खास महत्व है. भगवान कृष्‍ण ने कहा है कि 'मासों में मार्गशीर्ष मैं स्‍वयं हूं.' भगवान कृष्‍ण का मार्गशीर्ष महीना बेहद प्रिय है. इस महीने में भगवान कृष्‍ण और भगवान विष्‍णु की विशेष तौर पर पूजा की जाती है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत रखने, स्‍नान, दान करने और सत्‍यनारायण पूजा करना बेहद पुण्‍यदायी माना जाता है. साथ ही पूर्णिमा की रात मां लक्ष्‍मी और चंद्र देव की पूजा करने का भी विधान है. जानिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है और इस दिन स्‍नान, दान, पूजा का शुभ मुहूर्त क्‍या है. 

मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है? 
 
पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 5 दिसंबर 2025 को सुबह 04 बजकर 42 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मानी जाएगी. 

मार्गशीर्ष पूर्णिमा स्‍नान-दान और पूजा मुहूर्त 

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त 4 दिसंबर की सुबह 5 बजकर 10 मिनट से सुबह 6 बजकर 4 मिनट तक रहेगा. वहीं सत्यनारायण पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10:53 से दोपहर 01:29 तक रहेगा. मार्गशीर्ष पूर्णिमा को चंद्रोदय समय – दोपहर 04:34 है. 

वहीं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भद्राकाल सुबह 8 बजकर 36 मिनट से शाम 6 बजकर 41 मिनट तक है. भद्राकाल को पूजा-पाठ व शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है. लेकिन यह भद्रा का वास स्वर्ग में है, इसलिए इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और पूजा निर्विघ्‍न की जा सकेगी. 

मार्गशीर्ष पूर्णिमा महत्व

मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा, दान और व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है. इस दिन सत्‍यनारायण पूजा का विशेष महत्‍व है. साथ ही सत्‍यनारायण की कथा पढ़ना भी बेहद पुण्‍यदायी माना जाता है. इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है. वहीं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष मिटता है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्‍नान के बाद गुड़, तिल, घी, कम्बल, भोजन, धन का दान करें. 

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

Margashirsha Purnima 2025

