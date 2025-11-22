Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पाएं मां लक्ष्मी की कृपा, गृह क्लेश से छुटकारा और धन लाभ के लिए करें ये उपाय!

Margashirsha Purnima 2025: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है. इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं. इस साल की आखिरी पूर्णिमा यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत शुभ तिथि है. ऐसे में इस तिथि पर अगर कुछ उपाय किए जाएं तो देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाया जा सकता है. आइए इस कड़ी में जानें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 का मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से उपाय करें.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 मुहूर्त

4 दिसंबर 2025 को सुबह 08:37 बजे मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 को सुबह 04:43 बजे पर तिथि समाप्त होगी. स्नान दान का मुहूर्त- सुबह 05:10 से लेकर सुबह 06:04, सत्यनारायण पूजा - सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 01:29, चंद्रोदय समय - दोपहर 04:34 बजे.

गृह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए उपाय

घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ा और तनाव की स्थिति बनी रहती है तो पूर्णिमा तिथि पर एक उपाय कर सकते हैं. पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें और विष्णु जी को सफेद चंदन का टीका लगाएं. गृह दोष दूर होगा और घर में शांति आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

धन लाभ के लिए पूर्णिमा तिथि पर उपाय

पूर्णिमा के दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करें और लाल रंग के फूल माता को अर्पित करें. इसके साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्त्रोत का पाठ भी करें. मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी दया दृष्टि पूरे परिवार पर बनाए रखेंगी और धन की परेशानी दूर करेंगी.

बाधाओं को दूर करने का उपाय

भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की एक साथ सच्चे मन से पूजा करें. इससे जीवन की सभी बाधाओं का अंत होगा और सुख में वृद्धि होगी.

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का उपाय

मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर अगर पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक बनाकर उसमें तिल के तेल से दीपक जलाए तो सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. यह उपाय सुबह के समय करे. इस उपाय से जीवन में सफलता के रास्ते खुल सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Gemstone Tips: वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे शुभ, धारण करते ही जातक मिट्टी छूकर करते हैं सोना, बढ़ता है आत्मविश्वास!

और पढ़ें- Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी व्रत के कठोर नियमों का पालन करना बहुत जरूरी, जानें क्या खाएं और क्या नहीं!