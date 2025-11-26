Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इन चीजों का दान कर हो जाए चंद्र दोष से मुक्त, पाएं सुख का आशीर्वाद!

Margashirsha Purnima 2025 Daan Ke Upay: इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि स्नान-दान कर पाप से मुक्ति पाने और चंद्र दोष को दूर करने की तिथि है. इस तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान कर साधक कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं. इस तिथि पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का विधान है, साथ ही कथा वाचन और भव्य आरती भी की जाती है. इससे घर में सुख, समृद्धि आती है और घर के सदस्य तेजी से अपनी जीवन में तरक्की करते हैं. पूर्णिमा तिथि पर कुछ ऐसे भी दान किए जाते हैं जिसका सीधा संबंध चंद्रमा से है, यानी चंद्र दोष को दूर करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर विशेष दान का विधान है. आइए इस कड़ी में जानें कि किन चीजों का दान करने से विष्णु की कृपा होती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और चंद्र दोष दूर होता है. इससे एक व्यक्ति के जीवन में सुख का संचार होता है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्र दोष दूर करने के लिए क्या दान करें

पूर्णिमा तिथि की रात को चंद्रमा की विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ्य देने से मन को शांति मिलती है. कुंडली में चंद्र दोष है या चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो इसके लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत करें और क्षमता अनुसार चावल, शक्कर, सफेद रंग के कपड़े, मोती रत्न, खीर, दूध से लेकर चांदी धातु का दान करें. इन चीजों का दान करने से चंद्रमा कुंडली में मजबूत होकर अनेक शुभ परिणाम दे सकता है. चंद्रमा मन और माता का कारक ग्रह है. ऐसे में जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है तो माता की सेहत अच्छी और उनके साथ तालमेल अच्छा होता है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कैसे करें देवी लक्ष्मी को प्रसन्न

मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर रात के समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के कुछ उपाय किए जा सकते हैं. इसके लिए देवी लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से प्रदोष काल में करना चाहिए. सूर्यास्त होने पर माता लक्ष्मी की चौकी सजाएं और उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करें. कमलगट्टा, लाल सिंदूर के साथ ही अक्षत चढ़ाएं और धूप, मखाने या फिर चावल की खीर का चढ़ाएं, दीप जलाकर मां की विधिवत आरती करें. इससे माता प्रसन्न होकर धन और सुख का आशीर्वाद देंगे. इसके अलावा पूजा के समय मां लक्ष्मी को अगर पीले रंग की कौड़ी अर्पित करें व सफेद कौड़ी पर हल्दी लगाकर माता के चरणों में अर्पित करें तो मां प्रसन्न होकर स्थिर रूप से साधक के घर में वास करने लगेंगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

