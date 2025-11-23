Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गलती से भी ना करें ये काम, मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

Margashirsha Purnima 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है. इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी, चंद्रदेव और माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है. कहा जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर की गई पूजा, जप, ध्यान और दान से कई जन्मों का पुण्य फल मिलता है. लेकिन शास्त्रों में इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं, जिनसे बचना आवश्यक है, नहीं तो शुभ फल नष्ट हो सकता है. धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं। आइए जानें, इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए.

कलह या अपशब्द का प्रयोग न करें

पूर्णिमा का संबंध मन और चंद्रमा से है. इस दिन भावनाएं और ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती हैं, इसलिए गुस्सा करने से मानसिक दुर्बलता और नकारात्मक परिणाम मिलते हैं. इसलिए इस दिन झगड़ा, अपशब्द, किसी का दिल दुखाना इत्यादि शुभ नहीं माने जाते.

नकारात्मक या अशुद्ध चीजों का सेवन न करें

मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मांसाहार, शराब, प्याज-लहसुन या अत्यधिक तामसी भोजन वर्जित माना गया है. इस दिन पवित्रता बनाए रखना शुभ फल प्रदान करता है.

आलस्य से बचें

पूर्णिमा के दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है. देर तक सोने से पुण्य फल घट जाता है और शरीर पर चंद्र दोष का प्रभाव बढ़ सकता है.

कर्ज लेना या कर्ज किसी को देना

ज्योतिष में पूर्णिमा पर धन लेन-देन से आर्थिक बाधाएं बढ़ सकती हैं. माना जाता है कि इस दिन कर्ज देने से धन हानि और ग्रहदोष सक्रिय होते हैं.

तुलसी को स्पर्श न करें

पूर्णिमा तिथि पर, विशेषकर शाम के बाद तुलसी को छूना वर्जित माना गया है. इस दिन तुलसी माता की पूजा तो की जाती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद उन्हें स्पर्श करना अशुभ माना गया है.

नाखून या बाल काटना

पूर्णिमा तिथि पर बाल या नाखून काटना अशुभ और पाप माना जाता है. यह स्वास्थ्य और जीवन के सौभाग्य पर असर डालता है.

झाड़ू-पोंछा या कचरा फेंकना

इस दिन घर से कचरा निकालना या झाड़ू लगाना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है. विशेष तौर पर शाम के समय ऐसा करना वर्जित है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए?

शास्त्रों के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, चंद्रमा को अर्घ्य देना, पीली वस्तुओं का दान करना, जप, ध्यान और व्रत रखना, जरूरतमंदों को भोजन देना और गंगा जल से स्नान या अभिषेक इत्यादि शुभ कर्म करने चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)