मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मंडराएगी भद्रा, जानें इस दिन क्या दान कर पा सकते हैं अति शुभ फल!

Margashirsha Purnima 2025 daan: पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में एक पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है. इस दिन विशेष रूप से स्नान, दान और पूजा-पाठ करने का विधान है. पुण्य कार्य जैसे दान आदि करने के लिए यह तिथि अति शुभ मानी गई है. इस भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है और घर में धन-वैभव और सकारात्मकता बढ़ती है. भगवान की कृपा से व्यक्ति को शुभ परिणाम प्राप्त होती है. इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर 2025 को है. आइए जानें इस तिथि पर भद्राकाल कब तक होगा और इस दिन किन वस्तुओं का दान करें.

स्नान-दान का मुहूर्त

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सुबह 04:19 बजे से लेकर 04:58 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होगा और इस समयावधि में स्नान करना शुभ होगा. सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक अभिजीत मुहूर्त होगा और कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 02:53 बजे तक बना रहेगा. इसके रोहिणी नक्षत्र होगा. शिव योग और सिद्ध योग का भी इस दिन संयोह हो रहा है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भद्राकाल

मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 की तिथि 4 दिसंबर 2025 को सुबह 08:37 बजे से शुरू होकर 5 दिसंबर को सुबह के 04:43 बजे तक रहेगी. इस तरह 4 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि मान्य होगी. इस तिथि पर सुबह 08:36 बजे से शाम 06:41 बजे तक भद्राकाल होगा. हालांकि स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होगा जिससे इस पूर्णिमा तिथि पर इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या दान करना अति शुभ

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ होता है. जैसे चावल, दही, सफेद कपड़े, मोती आदि

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अन्न दान करना अति शुभ होता है. इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और अन्न की कमी नहीं होती है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गुड़, घी, दूध का दान करने से मन शांत रहता है और मानसिक तनाव कम होता है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्षमतानुसार धन का दान करें तो जीवन में कल्याणकारी बदलाव होते हैं.

धार्मिक पुस्तकें व मंदिर में दीपदान करना रुके हुए काम को पूरा करने में सहायक होते हैं.

