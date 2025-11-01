कब से शुरू हो रहा मार्गशीर्ष महीना? इस दौरान भूलकर भी ना करें ये गलतियां, जानें नियम

Margshiarsh Month Rituals Puja Niyam: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है. यह महीना भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय माना गया है. मार्गशीर्ष का वर्णन स्वयं श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में किया है, जहां उन्होंने कहा – “मासानां मार्गशीर्षोऽहम्”, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं. यही कारण है कि इस माह में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की विशेष आराधना का विधान है.

इस वर्ष मार्गशीर्ष मास की शुरुआत 6 नवंबर 2025, गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 04 दिसंबर 2025 को होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुार, इस पवित्र माह में श्रद्धा, भक्ति और दान-पुण्य के कार्यों को अत्यधिक शुभ माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में पूजा-पाठ से जुड़े खास नियम क्या हैं, इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए. साथ ही इस दौरान किन देवी-देवताओं की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी होगा.

मार्गशीर्ष माह का महत्व

मार्गशीर्ष माह को धर्म, तप और साधना का समय कहा गया है. इस दौरान सूर्यदेव दक्षिणायण से उत्तरायण की ओर गमन की तैयारी करते हैं, जिससे प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. इस महीने में भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण, माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है. इस महीने में स्नान, दान, दीपदान, व्रत और गीता पाठ का विशेष महत्व बताया गया है. ऐसा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

मार्गशीर्ष माह में भूलकर भी न करें ये गलतियां

इस पवित्र काल में असत्य बोलना या किसी को धोखा देना अत्यंत अशुभ माना गया है. मार्गशीर्ष माह में सात्त्विक भोजन का पालन करना चाहिए. तामसिक भोजन करने से पुण्य नष्ट होता है. अन्न को भगवान अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस महीने में भोजन की बर्बादी से बचें. यह महीना मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए होता है, इसलिए दूसरों से कटु व्यवहार न करें. सूर्यास्त के बाद झाड़ू-पोंछा और नाखून काटना वर्जित है. माना जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी का अपमान होता है.

इस महीने के शुभ नियम

प्रतिदिन सुबह स्नान कर ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें. तुलसी पर जल अर्पित करें और दीप जलाएं. गीता पाठ या विष्णु सहस्रनाम का नियमित पाठ करें. जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्न का दान करें. शुक्रवार और एकादशी के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु की पूजा करें.

