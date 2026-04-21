Astro Tips: इन देवी देवताओं को अति प्रिय है गेंदे का फूल, अर्पित करते ही कष्टों के नाश का मिलता है आशीर्वाद!

Importance of Marigold Flower Astro Tips: गेंदे के फूल को सनातन धर्म में अति पावन और शुभ माना जाता है. इस फूल की पीली-नारंगी आभा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, तेज और समृद्धि का संचार करती है. क्या आप जानते हैं कि गेंदे का फूल कुछ देवी-देवताओं को अति प्रिय है. जब उन्हें ये गेंदे के फूल अर्पित किए जाते हैं या गेंदे के फूल की माला अर्पित करते हैं तो देवी-देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं. ऐसे घर में हर शुभ कार्य में बिना बाधा के संपन्न होते हैं और सौभाग्य-सफलता प्राप्त होती है. मांगलिक कार्य पूर्ण होने लगते हैं और इच्छाएं पूरी होने लगती है.

किन देवी देवताओं को प्रिय है गेंदे का फूल

गेंदे का फूल पीले रंग का है और पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है. गेंदे का फूल केसरिया रंग का भी होता है ऐसे में यह फूल त्याग और तेज का भी रंग है. वैसे तो जिन देवी-देवता को पीला रंग प्रिय है उन्हें गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हैं. हालांकि, तीन देवी-देवता ऐसे हैं जिनको गेंदे का फूल प्रिय है. पूजा-पाठ में गेंदे के फूल उपयोग में तो लाया जाता है लेकिन गणेश जी, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को जब यह फूल चढ़ाया जाता है तो वे अति प्रसन्न होते हैं क्योंकिन इन देवी-देवताओं को गेंदे के फूल अति प्रिय हैं. आइए जानें गणेश जी, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को गेंदे के फूल चढ़ने से क्या लाभ होता है.

माता लक्ष्मी को प्रिय है गेंदे का फूल

माता लक्ष्मी को गेंदे का फूल अति प्रिय है. जब माता को यह फूल चढ़ाते हैं तो जीवन में सकारात्मकता आती है और धन कमाने के कई रास्ते खुलते हैं. शुक्रवार को ताजे गेंदे के फूल को लक्ष्मी जी को अर्पित करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

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विष्णु जी को प्रिय है गेंदे का फूल

भगवान विष्णु को पीले गेंदे के फूल अति प्रिय है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करें और गेंदे के फूल या माला अर्पित करें तो भक्त संतान सुख, ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. जीवन में स्थिरता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का जीवन में संचार होता है.

गणेश जी को प्रिय है गेंदे का फूल

गणेश जी को गेंदे का फूल अति प्रिय है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और फिर गेंदे के फूल अर्पित करें गणेश जी अति प्रसन्न हो जाते हैं. जीवन में सुख और समृद्धि आती है. बुद्धि का वरदान मिलता है और काम में आ रही बाधाओं का अंत होता है. गणेश जी को गेंदे का फूल अर्पित करना आर्थिक तंगी दूर करने का यह एक आसान सा उपाय है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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