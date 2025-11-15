Marriage Dates 2026: नए साल में है शादी का प्लान? यहां जानें पूरे साल के 59 सबसे अच्छे विवाह मुहूर्त

Marriage Dates 2026: साल 2026 शुभ कार्यों की दृष्टि से मिश्रित रहने वाला है. साल की शुरुआत में जनवरी महीना विवाह के लिए अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान खरमास और शुक्र तारा अस्त दोनों एक साथ पड़ रहे हैं. परिणामस्वरूप, जनवरी के पूरे महीने में एक भी शुभ विवाह मुहूर्त उपलब्ध नहीं होगा. फरवरी महीने से में पुनः शुभ समय की शुरुआत होगी और इसी के साथ विवाह के मुहूर्त खुल जाएंगे. पंचांग के अनुसार 2026 में पूरे साल कुल 59 विवाह योग्य तिथियां मिलेंगी. हालांकि बीच-बीच में कई अवधि ऐसी भी होंगी, जब खरमास, अधिक मास, होलाष्टक और चातुर्मास के कारण विवाह पूरी तरह वर्जित रहेगा.

कब से शुरू होंगे 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त?

जनवरी 2026: पूरा महीना विवाह के लिए निषिद्ध

पहला मुहूर्त- 5 फरवरी 2026

अंतिम मुहूर्त- 6 दिसंबर 2026

कुल शुभ विवाह तिथिया- 59

2026 के सभी शुभ विवाह मुहूर्त (महीनेवार सूची)

फरवरी 2026

5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26

मार्च 2026

1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12

अप्रैल 2026

15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29

मई 2026

1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14

जून 2026

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29

जुलाई 2026

1, 6, 7, 11

नवंबर 2026

21, 24, 25, 26

दिसंबर 2026

2, 3, 4, 5, 6, 11, 12

जनवरी 2026 में विवाह क्यों वर्जित रहेगा?

जनवरी में विवाह न होने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं. खरमास (15 जनवरी तक) और शुक्र ग्रह अस्त (1 फरवरी तक). खरमास तथा शुक्र अस्त दोनों स्थितियों में विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ जैसे सभी शुभ कार्य पूरी तरह टाल दिए जाते हैं. हालांकि, 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन विवाह बिना किसी मुहूर्त के भी किए जा सकते हैं, क्योंकि यह तिथि अबूझ मुहूर्त मानी जाती है.

2026 में विवाह और शुभ कार्य कब रहेंगे पूरी तरह बंद?

खरमास और शुक्र अस्त के कारण पूरा महीना निषिद्ध.

होलाष्टक (फरवरी अंत से 4 मार्च 2026 तक)

इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित.

दूसरा खरमास (14 मार्च – 13 अप्रैल 2026)

सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही खरमास पुनः शुरू.

अधिक मास (2 मई – 29 जून 2026)

करीब 59 दिन तक सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं.

चातुर्मास (25 जुलाई – 20 नवंबर 2026)

देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक विवाह नहीं होते.

विवाह में गुरु और शुक्र का इतना महत्व क्यों?

विवाह मुहूर्त तय करते समय गुरु (बृहस्पति) और शुक्र (शुक्र तारा) दोनों का उदय होना आवश्यक माना गया है. यदि दोनों में से कोई भी ग्रह अस्त हो या दोनों अस्त हों, तो विवाह नहीं किए जाते। यही कारण है कि इन ग्रहों की स्थिति विवाह मुहूर्त के निर्धारण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)