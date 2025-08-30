Vivah Muhurat 2025: भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागते ही शुरू होंगे मांगलिक कार्य, जानें नवंबर में शादी के लिए सभी शुभ मुहूर्त
Vivah Muhurat 2025: भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागते ही शुरू होंगे मांगलिक कार्य, जानें नवंबर में शादी के लिए सभी शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat 2025: हर साल देवउठनी एकादशी से शुभ और मांगलिक कार्यों का सिलसिला शुरू हो जाता है. आइए जानते हैं कि इस साल नवंबर में शादी-विवाह के लिए शुभ मुहूर्त कब-कब हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:23 PM IST
Vivah Muhurat 2025: भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागते ही शुरू होंगे मांगलिक कार्य, जानें नवंबर में शादी के लिए सभी शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat November 2025: हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व माना गया है. इस माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के योगनिद्रा से जागते हैं. इस अवसर को देवउठनी एकादशी कहा जाता है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा से जागते हैं और इसी के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी विवाह को ही विवाह का सिलसिला शुरू हो जाता है. भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने से सिर्फ शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते, बल्कि मुंडन, उपनयन जैसे मांगलिक कार्य भी संपन्न कराए जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल नवंबर में शादी के लिए शुभ मुहूर्त कब-कब हैं. 

2025 में कब है तुलसी विवाह

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि  इस साल 2 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट से शुरू होकर 3 नवंबर को सुबह 05 बजकर 07 मिनट तक रहेगी. इसलिए उदया तिथि के आधार पर इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर 2025 (रविवार) को मनाया जाएगा. इसी दिन से विवाह संस्कारों का शुभारंभ होगा.

नवंबर 2025 के विवाह मुहूर्त

2 नवंबर 2025- तुलसी विवाह और पहला विवाह मुहूर्त, नक्षत्र- उत्तर भाद्रपद, लग्न मुहूर्त- रात 11 बजक 11 मिनट से सुबह 06 बजकर 34 मिनट तक.

3 नवंबर 2025- नक्षत्र- उत्तर भाद्रपद व रेवती, लग्न मुहूर्त सुबह 06 बजकर 34 मिनट से शाम 07 बजकर 40 मिनट तक.

6 नवंबर 2025- नक्षत्र- रोहिणी, लग्न मुहूर्त रात 03 बजकर 28 मिनट से सुबह 06 बजकर 37 मिनट तक.

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष के दौरान इन रूपों में पितर आएंगे आपके घर, इनकी अनदेखी से लग सकता है पितृ दोष

9 नवंबर 2025- अगहन कृष्ण चतुर्थी, नक्षत्र- मृगशिरा, लग्न मुहूर्त सुबह 07 बजकर 32 मिनट से रात 10 बजकर 02 मिनट तक.

12 और 13 नवंबर 2025- दोनों दिन विवाह हेतु शुभ मुहूर्त हैं. 

16, 17 और 18 नवंबर 2025- लगातार तीन दिन विवाह के योग बनेंगे. 

25 और 30 नवंबर 2025- माह के अंतिम पखवाड़े में भी विवाह मुहूर्त उपलब्ध है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Vivah Muhurat 2025

