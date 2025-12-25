Kharab Mangal ke Upay : ज्‍योतिष में 9 ग्रह हैं और इसमें अग्नि तत्‍व वाले मंगल ग्रह को बेहद ताकतवर ग्रह माना गया है. मंगल ग्रह भूमि, भवन, साहस, पराक्रम, ऊर्जा, विवाह आदि का कारक है. कुंडली में मंगल कमजोर हो तो जातक को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. इसलिए मंगल को ठीक करने के उपाय जल्‍द से जल्‍द कर लेने चाहिए. चूंकि ज्‍योतिष के बारे में सभी को जानकारी नहीं होती है, लिहाजा इसमें कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं, जिनसे जाना जा सकता है कि व्‍यक्ति का मंगल कमजोर या खराब है. वरना मंगल कमजोर हो और उसकी महादशा भी आ जाए तो व्‍यक्ति बहुत परेशानियां झेलता है.

खराब मंगल के संकेत

मंगल ग्रह व्‍यक्ति को ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास देता है. जिस व्‍यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर हो उसमें आत्‍मविश्‍वास बेहद कम होता है. उसे खून से जुड़ी बीमारियां या विकार हो जाते हैं. संपत्ति संबंधी विवाद झेलना पड़ता है. ऐसे लोगों को शत्रु भी बहुत परेशान करते हैं, साथ ही पराजय भी झेलते हैं.

आमतौर पर मंगल खराब होने से व्‍यक्ति हमेशा थका-थका और कमजोरी महसूस करता है. उसे बेवजह गुस्‍सा आता है. उसे बार-बार चोट लगती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती है. घर हो या बाहर झगड़े-विवाद होते रहते हैं. कानूनी पचड़े में फंसने की भी आशंका बनी रहती है. ऐसे लोगों में ब्‍लड शुगर होने, आंख की समस्‍या होना आम बात है. मेहनत का फल देर से मिलता है. कमजोर मंगल व्‍यक्ति की बॉस और सहकर्मियों से नहीं पटने देता है.

मंगल को मजबूत करने के उपाय

कमजोर मंगल को मजबूत करने के लिए ज्‍योतिष में कई उपाय बताए गए हैं. इन्‍हें करने से मंगल शुभ फल देने लगता है.

- रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना मंगल ग्रह को मजबूत बनाने का बहुत अच्‍छा और आसान उपाय है. लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ पवित्र स्थिति में आसन पर बैठकर सच्‍चे मन से करें.

- मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजा करें. घी का दीपक जलाएं. साथ ही केले का दान करें. बंदरों को केले खिलाना बहुत लाभ देगा.

- हनुमान जी को आम का भोग लगाएं.

- मंगल ग्रह को मजबूत बनाने के लिए हर मंगलवार को 'ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरुर करें. इसके लिए हनुमान जी की फोटो के सामने तिल के तेल का दीपक जला दें.

- मंगल खराब हो तो जातक को मांसाहार और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. मंगलवार का उपवास करना चाहिए. मंगलवार के कम से कम 21 व्रत करें. अधिकतम 45 या 51 व्रत करना अच्‍छा रहेगा.

