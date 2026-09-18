/Masik Durga Ashtami 2026: भाद्रपद की मासिक दुर्गाष्टमी कब? जानें आसान पूजा विधि और मुहूर्त, भूल से भी न करें ये 5 काम

Masik Durga Ashtami 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि पर मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखने का विधान है. इस दिन आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना की जाती है. भाद्रपद महीने का मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 19 सितंबर को रखा जाएगा. आइए जानें इस दिन मां दुर्गा की पूजा किस विधि से करें और शुभ मुहूर्त क्या है. इस व्रत के दौरान किन कामों को करना वर्जित है, ये भी जानेंगे.
अष्टमी तिथि 18 सितंबर, शुक्रवार के दिन दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 19 सितंबर, शनिवार की दोपहर 03:26 बजे समाप्त होगी. इस तरह मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 19 सितंबर दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा.
शुभ योग
आयुष्मान - 18 सितंबर की दोपहर से 19 सितंबर की दोपहर 02:28 बजे तक.
सौभाग्य - 19 सितंबर की दोपहर 02:28 बजे से लेकर 20 सितंबर की दोपहर 03:22 बजे तक.
शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक.
अमृत काल - शाम 06:36 बजे से रात 08:24 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:42 बजे से सुबह 05:30 बजे तक.
मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत पर सुबह के समय उठें और स्नान आदि कर लें.
अब घर के पूजा स्थान को साफ करें और चौकी पर मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें.
पूजा स्थल पर लाल रंग का आसन बिछाएं और उस पर बैठकर पूजा शुरू करें.
सबसे पहले मां दुर्गा का स्मरण करते हुए अपने ऊपर गंगाजल का छिड़कें.
मां दुर्गा के सामने धूप-दीप जलाएं. फूल, अक्षत रोली चढ़ाएं.
दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
मां दुर्गा को फल, मिठाई या नारियल का भोग अर्पित करें.
मां दुर्गा की आरती कर पूजा को संपन्न करें. किसी भी भूल के लिए मां से क्षमा मांगे.
तामसिक भोजन न करें. जैसे- प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें. व्रत न भी रख रहे हों तो भी सात्विक भोजन करें.
इस दिन नारी का अपमान कतई न करें. कोई भी महिला चाहे वो बुजुर्ग हो या कन्या उसे अपशब्द न बोलें.
मासिक दुर्गाष्टमी के दिन काले वस्त्र भूल से भी न पहनें. शक्ति की पूजा करते हुए गहरे रंग के कपड़े पहनना भी वर्जित है.
मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखने वालों को भूलकर भी दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए. मंत्र जाप और भजन-कीर्तन करना चाहिए.
मासिक दुर्गाष्टमी व्रत वाले दिन क्रोध और झगड़ा करने से बचना चाहिए. क्रोध न करें और झगड़ा न करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)