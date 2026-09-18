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Masik Durga Ashtami 2026: भाद्रपद की मासिक दुर्गाष्टमी कब? जानें आसान पूजा विधि और मुहूर्त, भूल से भी न करें ये 5 काम

Masik Durga Ashtami 2026: भाद्रपद माह का मासिक दुर्गाष्टमी व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन मां दुर्गा की किस विधि से उपासना करें? आइए इस बारे में विस्तार से जानें साथ ही ये भी जानें कि इस व्रत के दिन भूल से भी क्या न करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 18, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:03 PM IST
Masik Durga Ashtami 2026: भाद्रपद की मासिक दुर्गाष्टमी कब? जानें आसान पूजा विधि और मुहूर्त, भूल से भी न करें ये 5 काम
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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