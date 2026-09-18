/Masik Durga Ashtami 2026: भाद्रपद की मासिक दुर्गाष्टमी कब? जानें आसान पूजा विधि और मुहूर्त, भूल से भी न करें ये 5 काम

मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत पर सुबह के समय उठें और स्नान आदि कर लें.

अब घर के पूजा स्थान को साफ करें और चौकी पर मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें.

पूजा स्थल पर लाल रंग का आसन बिछाएं और उस पर बैठकर पूजा शुरू करें.

सबसे पहले मां दुर्गा का स्मरण करते हुए अपने ऊपर गंगाजल का छिड़कें.

मां दुर्गा के सामने धूप-दीप जलाएं. फूल, अक्षत रोली चढ़ाएं.

दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

मां दुर्गा को फल, मिठाई या नारियल का भोग अर्पित करें.

मां दुर्गा की आरती कर पूजा को संपन्न करें. किसी भी भूल के लिए मां से क्षमा मांगे.