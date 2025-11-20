Durga Ashtami 2025 Date: मार्गशीर्ष माह में कब है मासिक दुर्गा अष्टमी, नोट करें पूजा विधि शुभ मुहूर्त और योग!

Aghan Durgashtami 2025 Date: हर महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर देवी मां दुर्गा को समर्पित दुर्गाष्टमी व्रत रखा जाता है. दुर्गाष्टमी व्रत रखने से साधक को शक्ति और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है. जातक मां दुर्गा की कृपा पाकर जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए जानें अगहन माह यानी मार्गशीर्ष माह की दुर्गा अष्टमी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और योग क्या है.

मासिक दुर्गा अष्टमी शुभ मुहूर्त (Masik Durga Ashtami Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी तिथि 28 नवंबर को देर रात 12:29 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 29 नवंबर को देर रात 12:15 बजे होगा. मां दुर्गा की पूजा निशिता काल में की जाती है. इस तहर 28 नवंबर को अगहन माह की दुर्गा अष्टमी पूजा की जाएगी.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 05:09 मिनट से 06:03 बजे तक.

विजय मुहूर्त - दोपहर 02:01 मिनट से 02:43 बजे तक.

गोधूलि मुहूर्त - शाम 05:31 मिनट से 05:58 बजे तक.

निशिता मुहूर्त - रात 11:48 मिनट से 12:42 बजे तक.

Add Zee News as a Preferred Source

मासिक दुर्गा अष्टमी शुभ योग (Masik Durga Ashtami Shubh Yog)

ज्योतिषियों की मानें तो मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी तिथि पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है. हर्षण योग 11:06 मिनट से बन जाएगा. इस दिन शतभिषा नक्षत्र होगा और बव करण होगा. इन संयोगों में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करना सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का कारक बन सकता है. मां दुर्गा की कृपा से साधक के सभी बिगड़े काम पड़ सकते हैं.

मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा विधि (Masik Durgashtami 2025 Puja Rituals)

मासिक दुर्गा अष्टमी पर सुबह जल्दी उठें. स्नान कर साफ लाल रंग के कपड़े पहनें.

पूजा स्थान को साफ कर गंगाजल से शुद्ध करें.

एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दें.

मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं और सिंदूर, अक्षत, रोली, कुमकुम अर्पित करें.

माता दुर्गा के प्रिय फूल गेंदा, चमेली और मोगरे का फूल चढ़ाएं.

माता दुर्गा के प्रिय भोग हलवा, पूरी, चना, नारियल अर्पित करें.

धूप और दीप जलाएं और मां दुर्गा के मंत्रों का जप करें.

अब दुर्गा चालीसा का पाठ सच्चे मन से करें व आरती के साथ पूजा को संपन्न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पड़ें- Budh Gochar 2025: पापी ग्रह केतु के नक्षत्र में बुध का गोचर, ये 3 राशि वाले बनेंगे महाधनवान, होगा व्यापार में मुनाफा और बढ़ेगी बुद्धि!

और पड़ें- Astro Tips: शनिदेव नजर कर लेंगे नरम, कम हो जाएगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर, झटपट कर लें ये 5 उपाय!

और पड़ें- चमत्‍कारों से भरा रहा जिनका जीवन, जानें कौन हैं वो बाबा जिनके शताब्दी समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल!