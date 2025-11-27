Masik Durga Ashtami 2025 November : हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है. अगहन मास की दुर्गा अष्टमी पर शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन की गई पूजा जल्द मनोकामना पूर्ति कराएगी.
Masik Durga Ashtami kab hai : हर महीने की मासिक दुर्गा अष्टमी को मां दुर्गा की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है. मार्गशीर्ष महीने की दुर्गा अष्टमी 28 नवंबर 2025, शुक्रवार को मनाई जाएगी. इसे अगहन मास की दुर्गा अष्टमी भी कहा जाएगा. दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन कुछ बेहद शुभ योग बन रहे हैं, जिससे व्रत-पूजा का जल्दी फल मिलेगा और जल्द इच्छाएं पूरी हो सकती हैं.
अगहन मासिक दुर्गा अष्टमी 2025 नवंबर
पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी तिथि 28 नवंबर को देर रात 12 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर 29 नवंबर को देर रात 12 बजकर 15 मिनट पर समाप्त होगी. चूंकि मां दुर्गा की पूजा रात में करने का महत्व है इसलिए 28 नवंबर को मासिक दुर्गा अष्टमी मानी जाएगी.
मासिक दुर्गा अष्टमी पर शुभ योग
28 नवंबर 2025, शुक्रवार को मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन हर्षण योग बन रहा है. इसके अलावा शतभिषा नक्षत्र और बव करण योग बन रहे हैं. इसके अलावा शुक्रवार का दिन मां दुर्गा को समर्पित है, ऐसे में दुर्गा अष्टमी का शुक्रवार के दिन पड़ना व्रत-पूजा का दोगुना फल देगा. सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी. साथ ही बिगड़े काम बनेंगे.
मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 05 बजकर 09 मिनट से 06 बजकर 03 मिनट तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 02 बजकर 01 मिनट से 02 बजकर 43 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 05 बजकर 31 मिनट से 05 बजकर 58 मिनट तक
निशिता मुहूर्त - रात 11 बजकर 48 मिनट से 12 बजकर 42 मिनट तक
दुर्गा अष्टमी के उपाय
- यदि आपकी कोई मनोकामना है तो मां दुर्गा को पूजा में फूल माला के साथ लौंग अर्पित करें. साथ ही 'देवी सर्व भूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता' मंत्र का 11 बार जाप करें.
- यदि आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो दुर्गा अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से माता रानी की चरण पादुका बनाएं. साथ ही तुलसी में दूध का अर्घ्य दें. रोजाना यह उपाय करना विशेष लाभ देगा.
- कारोबार में उन्नति के लिए एकाक्षी नारियल पर सात बार मौली लपेटकर देवी माँ को अर्पित करें. साथ ही व्यापार बढ़ाने की प्रार्थना करें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)