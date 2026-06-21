Masik Durgashtami 2026 kab hai June : हिंदू धर्म में नवरात्रि की अष्टमी को विशेष महत्व दिया गया है. इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना होती है. साथ ही हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भी मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है. अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है. ज्येष्ठ मास की मासिक दुर्गाष्टमी की कब से कब तक है और पूजा मुहूर्त कब है, जानिए.
द्रिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 21 जून की दोपहर 03:20 बजे से आरंभ होगी और 22 जून 2026 को दोपहर 03 बजकर 39 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, 22 जून 2026, सोमवार को ज्येष्ठ मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाएगा.
मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन सूर्योदय सुबह 05 बजकर 24 मिनट पर होगा. इस दिन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04 बजकर 04 मिनट से शुरू होकर सुबह 04 बजकर 44 मिनट तक रहेगा.
अभिजित मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 51 मिनट तक रहेगा.
शाम का मुहूर्त - न्ध्या मुहूर्त शाम को 07 बजकर 22 मिनट से रात 08 बजकर 22 मिनट तक रहेगा.
मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखना और मां दुर्गा की पूजा करना बहुत लाभ देता है. इससे जीवन की नकारात्मकता दूर होती है. शत्रु परास्त होते हैं. जीवन में सुख-समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ता है.
मासिक दुर्गा अष्टमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. लाल रंग के कपड़े पहनें. फिर घर के मंदिर में मां दुर्गा की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें. घी का दीपक जलाएं, माता रानी को फल, फूल, चंदन, अक्षत, इत्र, रोली, लाल रंग के वस्त्र, सोलह श्रृंगार, फल और मिठाई आदि अर्पित करें. मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें. मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें. अंत में आरती करके पूजा का समापन करें. जाने-अनजाने में व्रत-पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें. फिर सभी को प्रसाद बांटें, स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)