/Masik Durgashtami: मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर किस विधि से करें मां दुर्गा की पूजा, जान लें शुभ मुहूर्त और माता के मंत्र

मासिक दुर्गाष्टमी पर सात्विक भोजन करें. व्रत में हो तो फलाहार करें और पूरे दिन मन, वचन और कर्म में शुद्धता रखें. किसी का अपमान या क्रोध न करें. धार्मिक मान्यता है कि अपने भक्तों के सभी संकटों को मां दुर्गा दूर करती हैं और शक्ति, साहस व सफलता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं. मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ध्यान दें मां पार्वती जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं. जीवन की बाधाएं, बीमारियां, शत्रु भय व मानसिक तनाव का नाश करती हैं.