/Masik Durgashtami: मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर किस विधि से करें मां दुर्गा की पूजा, जान लें शुभ मुहूर्त और माता के मंत्र

Durgashtami Puja Vidhi: हिंदू धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है. हर माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि मां दुर्गा को समर्पित मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखने का विधान है. आषाढ़ माह का मासिक दुर्गाष्टमी व्रत 21 जुलाई 2026 को रखा जाएगा. धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मां दुर्गा की उपासना करता है उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है. व्यक्ति भय, संकट और दरिद्रता से मुक्ति पाता है.
पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि 21 जुलाई की सुबह ही शुरू हो जाएगी और 21 जुलाई को ही तिथि का समापन हो जाएगा. इस दिन सुबह के समय मां दुर्गा की पूजा की जा सकती है. आइए जानते हैं इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त, माता दुर्गा के मंत्र और पूजा विधि जानें.
मासिक दुर्गाष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक रहेगा. वहीं, इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 बजे से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक बना रहेगा.
मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें.
घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ कर माता की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें.
माता को लाल चुनरी, लाल फूल, रोली, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें
खीर व मौसमी फल का भोग चढ़ाएं.
घी का दीपक और धूप जलाकर माता के सामने रखें.
सच्चे मन से दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.
माता पार्वती के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं.
माता की आरती के साथ पूजा को संपन्न करें और माता को प्रणाम करें.
मासिक दुर्गाष्टमी पर सात्विक भोजन करें. व्रत में हो तो फलाहार करें और पूरे दिन मन, वचन और कर्म में शुद्धता रखें. किसी का अपमान या क्रोध न करें. धार्मिक मान्यता है कि अपने भक्तों के सभी संकटों को मां दुर्गा दूर करती हैं और शक्ति, साहस व सफलता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं. मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ध्यान दें मां पार्वती जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं. जीवन की बाधाएं, बीमारियां, शत्रु भय व मानसिक तनाव का नाश करती हैं.
ॐ दुं दुर्गायै नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
ॐ गिरिजायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि।
तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्॥
ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते॥
ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते॥
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)