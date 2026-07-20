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Masik Durgashtami: मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर किस विधि से करें मां दुर्गा की पूजा, जान लें शुभ मुहूर्त और माता के मंत्र

Masik Durgashtami 2026: हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा को समर्पित मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखा जाता है. यह व्रत रखने से और इस दिन मां दुर्गा की उपासना करने से जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 20, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:15 PM IST
Masik Durgashtami: मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर किस विधि से करें मां दुर्गा की पूजा, जान लें शुभ मुहूर्त और माता के मंत्र
Image Credit: Pexels.com

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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