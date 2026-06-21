Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Masik Durgashtami 2026: काम पूरे नहीं हो पा रहे और नहीं मिल रही सफलता? तो मासिक दुर्गाष्टमी पर राशि अनुसार करें दान

Masik Durgashtami 2026: काम पूरे नहीं हो पा रहे और नहीं मिल रही सफलता? तो मासिक दुर्गाष्टमी पर राशि अनुसार करें दान

Masik Durgashtami June 2026: मासिक दुर्गाष्टमी पर्व पर मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने का विशेष विधान है. इस दिन विशेष चीजों का दान करने से जीवन की परेशानियों का अंत हो सकता है और अनेक सफलताएं प्राप्त हो सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 21, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:08 PM IST
Masik Durgashtami 2026: काम पूरे नहीं हो पा रहे और नहीं मिल रही सफलता? तो मासिक दुर्गाष्टमी पर राशि अनुसार करें दान
Image Credit: Maa Durga

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चौतरफा दबाव के बाद कल पद से इस्तीफा दे सकते हैं PM कीर स्टार्मर, UK मीडिया का दावा
World News37 min ago
2
Harmanpreet Kaur58 min ago
3
burgenstock1 hr ago
4
Astro Tips1 hr ago
5
UPSC CSE Mains 20261 hr ago