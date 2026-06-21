मेष राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के दिन गुड़ का दान करें तो सफलता जल्दी मिल सकती है.

वृषभ राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा कर चीनी का दान करें तो कुंडली से चंद्र दोष दूर होगा.

मिथुन राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी पर हरे रंग के वस्त्र का दान करें तो जीवन की बाधाओं का अंत होता है.

कर्क राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी पर दूध का दान करें तो चंद्र देव की कृपा से उनका मन शांत होगा.

सिंह राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी के दिन अगर गेहूं का दान करें तो घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी.

कन्या राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी के दिन अगर सफेद रंग की मिठाई का दान करें तो चंद्र देव की कृपा मिलेगी.

तुला राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी पर सफेद रंग के वस्त्र का दान करें तो जीवन के सुख में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी पर अगर लाल रंग के वस्त्र के साथ ही लाल मिठाई का दान करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा.

धनु राशि के लोग अगर मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के दिन केले और लड्डू का दान करें तो गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और भाग्य तेज होगा.

मकर राशि के लोग अगर मासिक दुर्गाष्टमी के दिन हरी सब्जी जैसे कद्दू का दान करें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर शक्ति प्रदान करेंगी.

कुंभ राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर धन का दान करें तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और संघर्षों का अंत होगा.