Masik Durgashtami June 2026 Daan: हर माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा की विशेष उपासना की जाती है. इस शुभ तिथि आदिशक्ति मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखकर माता को प्रसन्न करते हैं. इस तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है और मां की कृपा व आशीर्वाद प्राप्त होता है.
जून 2026 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 जून को है यानी इस दिन मासिक दुर्गाष्टमी पर्व मनाया जाएगा. इस दिन मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो एक आसान सा उपाय कर सकते हैं. मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर राशि अनुसार कुछ विशेष चीजों का दान करें तो इससे जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होंगी और आर्थिक तंगी से लेकर बड़ी-बड़ी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है.
मेष राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के दिन गुड़ का दान करें तो सफलता जल्दी मिल सकती है.
वृषभ राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा कर चीनी का दान करें तो कुंडली से चंद्र दोष दूर होगा.
मिथुन राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी पर हरे रंग के वस्त्र का दान करें तो जीवन की बाधाओं का अंत होता है.
कर्क राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी पर दूध का दान करें तो चंद्र देव की कृपा से उनका मन शांत होगा.
सिंह राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी के दिन अगर गेहूं का दान करें तो घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी.
कन्या राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी के दिन अगर सफेद रंग की मिठाई का दान करें तो चंद्र देव की कृपा मिलेगी.
तुला राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी पर सफेद रंग के वस्त्र का दान करें तो जीवन के सुख में वृद्धि होगी.
वृश्चिक राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी पर अगर लाल रंग के वस्त्र के साथ ही लाल मिठाई का दान करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा.
धनु राशि के लोग अगर मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के दिन केले और लड्डू का दान करें तो गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और भाग्य तेज होगा.
मकर राशि के लोग अगर मासिक दुर्गाष्टमी के दिन हरी सब्जी जैसे कद्दू का दान करें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर शक्ति प्रदान करेंगी.
कुंभ राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर धन का दान करें तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और संघर्षों का अंत होगा.
मीन राशि के लोग मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर पीले या सफेद रंग के वस्त्रों का दान करें तो श्रीहरि की कृपा प्राप्त होगी और भाग्य का साथ मिलेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)