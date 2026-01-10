Masik Janmashtami 2026: साल की पहली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर जान लें शुभ मुहूर्त और मंत्र, इस विधि से करें पूजा

Masik Janmashtami January 2026: हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्रीकृष्ण को समर्पित मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखा जाता है. इस तिथि पर भगवान कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण की इस दिन पूजा करने से कृष्ण जी की विशेष कृपा बरसती है. सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है. साल का सबसे पहला मासिक कृष्ण जन्माष्टमी आज यानी 10 जनवरी 2026, दिन शनिवार को मनाया जा रहा है. आइए मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त जानें और पूजा विधि और मंत्र जानें.

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त

माघ कृष्ण अष्टमी तिथि 10 जनवरी 2026 को सुबह 08:23 बजे शुरू होकर 11 जनवरी को सुबह 10:20 बजे समाप्त होगी. मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर निशा काल में कृष्णजी की पूजा की जाएगी. निशिता काल में 10 जनवरी 2026, शनिवार को माघ मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखा जा रहा है. इस दिन निशिता काल में पूजा का समय 10 और 11 जनवरी 2026 की बीत रात 12:02 मिनट से लेकर रात 12:56 बजे तक है.

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 05:27 बजे से लेकर सुबह 06:21 बजे तक.

अमृत काल – सुबह 09:09 से लेकर सुबह 10:53 बजे तक.

निशिता काल पूजा समय – रात 11:55 बजे से लेकर 10 और 11 जनवरी की बीच रात 12:47 बजे तक.

Add Zee News as a Preferred Source

मासिक जन्माष्टमी पूजा विधि

मासिक जन्माष्टमी के दिन सुबह के समय स्नान ध्यान करें.

पूजा घर को साफ करें और गंगाजल छिड़कें.

बाल गोपाल को स्नान आदि कराएं और पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर शृंगार करें.

वस्त्र, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी भी कान्हां जी को धारण करवाएं.

लड्डू गोपाल की पूजा करें और मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ऊं नमो भगवते वासुदेवाय.

माखन और मिश्री का भोग कान्हा जी को अर्पित करें.

मासिक जन्माष्टमी के मंत्र

इस मंत्र का करें जाप-

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।

इस मंत्र का करें जाप-

ॐ क्लीं कृष्णाय नमः।कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।

प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।।

इस मंत्र का करें जाप-

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Laddu Gopal Ki Seva: लड्डू गोपाल को कौन से शुभ समय में कराएं स्नान? शीघ्र कृपा प्राप्ति के लिए जान लें

और पढ़ें- Love Marriage Moles: महिला के कौन से तिल बताते हैं प्रेम विवाह होगा या नहीं? लव मैरिज के लिए जिम्मेदार तिल के बारे में जानें

और पढ़ें- Palmistry: हथेली की छोटी उंगली में छिपे हैं व्यक्ति के कई राज, इसका झुकाव, मोटाई और लंबाई क्या बताती है?