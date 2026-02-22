Masik Karthigai 2026: मासिक कार्तिगाई पर 1 दीप पलट देगा दकदीर! खास उपाय समेत जानें शुभ मुहूर्त

Advertisement
Masik Karthigai 2026 Muhurat Puja Vidhi: सनातन धार्मिक परंपरा के अनुसार, हर महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मासिक कार्तिगाई मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह पर्व 23 फरवरी को है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मासिक कार्तिगाई के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और विशेष उपाय क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:53 PM IST
Masik Karthigai 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मासिक कार्तिगाई मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल यह पर्व 23 फरवरी को मनाया जाएगा. भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय को समर्पित मासिक कार्तिगाई का पर्व मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इसे दीपम कार्तिगाई के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस विशेष तिथि पर दीप प्रज्वलित करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और साधक को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यही वजह है कि इस दिन लोग अपने घर में विशेष प्रकार का दीप जलाते हैं विधि-विधान से भगवान कार्तिकेय की पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मासिक कार्तिगाई के लिए शुभ मुहुर्त और इस दिन किन उपायों को करने से मुरुगन देवता की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

मासिक कार्तिगाई 2026 शुभ मुहूर्त 

धार्मिक परंपरा के अनुसार, हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मासिक कार्तिगाई मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस इस साल मासिक कार्तिगाई 23 फरवरी को मनाई जाएगी. इस दिन सूर्योदय 7 बजकर 11 मिनट पर होगा. जबकि, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 32 मिनट से लेकर 6 बजकर 21 मिनट तक रहेगा.

दीप दान से होगा महाकल्याण

इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता दीप है. शाम के समय भक्त अपने घरों, आंगन और गलियों को मिट्टी के दीयों से सजाते हैं. कई श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर भगवान मुरुगन के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट करते हैं. मान्यता है कि इस दिन दीप दान करने से जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश होता है.

मासिक कार्तिगाई 2026 पूजा विधि

मासिक कार्तिगाई पर सुबह स्नान के बाद घर की अच्छी तरह साफ-सफाई करें और खुद स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूजा घर में एक वेदी (चौकी) तैयार करें और वहां भगवान मुरुगन की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. उन्हें फूलों की माला अर्पित करें. इस दिन आटे, गुड़ और घी के मिश्रण से बने दीयों का विशेष महत्व है. इन्हें तैयार कर जलाएं. भगवान शिव और कार्तिकेय जी को चंदन, हल्दी का लेप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें. पूजन के अंत में भगवान मुरुगन की आरती करें और प्रसाद बांटें. इसके अलावा जब आप शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, तो इन मंत्रों का उच्चारण करें. 

मंत्र 

दीपज्योति: परब्रह्म: दीपज्योति: जनार्दन:, दीपोहरतिमे पापं संध्यादीपं नमोस्तुते
शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुखं सम्पदां, शत्रुवृद्धि विनाशं च दीपज्योति: नमोस्तुति

क्यों मनाया जाता है यह पर्व

इस पर्व के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर चर्चा हुई. तब भगवान शिव ने अपनी अनंत शक्ति को सिद्ध करने के लिए खुद को ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट किया. भगवान शिव के उसी दिव्य प्रकाश स्वरूप की स्मृति में और भगवान कार्तिकेय की शक्ति के सम्मान में हर महीने कार्तिगाई दीपम मनाया जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या वाकई अशुभ है अंक 8? जानें किन मूलांक वालों के लिए यह बनता है 'राजयोग' का कारक

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Masik Karthigai 2026

