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Hindi Newsधर्म2 दिन पड़ रही है मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी तिथि, किस तारीख को रखा जाएगा व्रत 9 अप्रैल या 10 अप्रैल?

2 दिन पड़ रही है मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी तिथि, किस तारीख को रखा जाएगा व्रत 9 अप्रैल या 10 अप्रैल?

Masik Krishna Janmashtami 2026: वैशाख महीने की मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है. इसलिए लोगों में उलझन है कि मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी 9 अप्रैल को है या 19 अप्रैल को. संतान सुख पाने के लिए यह व्रत बहुत अहम माना गया है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:10 AM IST
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वेशाख महीने की मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी.
वेशाख महीने की मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी.

Masik Krishna Janmashtami 2026: हिंदू धर्म में हर महीने भगवान कृष्‍ण के जन्‍मोत्‍सव का पर्व जन्‍माष्‍टमी मनाया जाता है. जिसे मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी कहते हैं. वैशाख महीने की मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी वैशाख माह के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को मनाई जाएगी. इस दिन व्रत रखा जाएगा और भगवान कृष्‍ण की विधि विधान से पूजा करके माखन मिश्री का भोग लगाते हैं. पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है. 
अष्टमी तिथि प्रारंभ: 9 अप्रैल 2026, रात 09:19 बजे से 
अष्टमी तिथि समाप्त: 10 अप्रैल 2026, रात 11:15 बजे तक 
चूंकि भगवान कृष्‍ण का जन्‍म मध्‍यरात्रि में हुआ था, इसलिए 9 अप्रैल को मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी व्रत रखा जाएगा. 

मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी 2026 पूजा मुहूर्त समय 

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4 बजकर 38 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 26 मिनट तक
अमृत काल- सुबह 6 बजकर 7 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 54 मिनट
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 3 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक

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मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व

इन पूजा मुहूर्त में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा, आरती और मंत्र जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी की रात को भगवान कृष्‍ण का जन्‍म हुआ था, जिसे जन्‍माष्‍टमी पर्व के रूप में मनाते हैं. उसी तिथि पर हर महीने मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं. यह व्रत रखने से संतान सुख मिलता है. नि:संतान महिलाओं की गोद हरी होती है. साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. 

(यह भी पढ़ें: गुरु की राशि में मंगल-बुध-शनि का त्रिग्रही योग, 11 अप्रैल से यह तिकड़ी करेगी 4 राशियों को मालामाल, जॉब-बिजनेस में तरक्‍की

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि 

मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी के दिन लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्‍नान कराएं. फिर उनको पीतांबर पहनाएं. नए वस्‍त्र आभूषणों से श्रृंगार करें. माखन मिश्री का भोग लगाएं. दीपक जलाएं भगवान कृष्‍ण के मंत्रों का जाप करें. कृष्‍ण जी की आरती करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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Masik Krishna Janmashtami 2026

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