मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, करें कौन सा आसान उपाय? जानें

Masik Krishna Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है. साल 2026 की 9 मई को मासिक जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा. इस दिन पूरे विधि-विधान से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से जो भी भक्त व्रत का संकल्प करते हैं उनके जीवन के सभी दुखों का नाश होता है. सुख-समृद्धि प्राप्त होती है और और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

मई में मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कब है?

साल 2026 में मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 9 मई, शनिवार के दिन है. कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पूजा की जाएगी और भक्त व्रत का संकल्प किया जाएगा. भगवान कृष्ण की उपासना करने के लिए यह तिथि अति शुभ होता है. मंदिरों में भजन-कीर्तन किया जाता है.

मासिक जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त में मासिक जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने और शुभ कार्यों को शुरू करने से उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है. मंत्र जाप से लेकर ध्यान आदि शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं.

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9 मई 2026 को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 बजे से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक होगा.

9 मई 2026 को अमृत काल दोपहर 12:23 बजे से लेकर दोपहर 2:08 बजे तक होगा.

9 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 बजे से लेकर सुबह 5:03 बजे तक होगा.

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर आसान उपाय

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सरल उपाय कर सकते हैं. भगवान कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए शाम के समय श्रीकृष्ण के सामने बैठकर उनका ध्यान करें और घी का दीपक जलाएं.सच्चे मन से कृष्ण जी को अपनी मनोकामना बताएं. भगवान को माखन-मिश्री और तुलसी के पत्ते का भोग चढ़ाएं. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप 108 बार करें. इससे जीवन में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?

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