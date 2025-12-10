Masik Shivratri 2026: साल 2026 में कब कब मासिक शिवरात्रि व्रत, ये रही डेट की पूरी लिस्ट!

Masik Shivratri 2026 List: हिंदू परंपरा में भोलेनाथ को समर्पित मासिक शिवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है. भक्त मासिक हर माह मासिक शिवरात्रि पड़ने पर व्रत का संकल्प करते हैं और भोलेनाथ व मां पार्वती की पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं. मासिक शिवरात्रि पर्व अति पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है जो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है. इस तिथि पर मासिक शिवरात्रि का व्रत संकल्प करने और महादेव की उपासना करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है. जो भी व्यक्ति हर महीने नियमित रूप से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखता है और प्रदोष काल में पूजा अर्चना करता है उस व्यक्ति को महाशिवरात्रि व्रत करने जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है. मान्यतानुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और दांपत्य जीवन में सुख का संचार होता है. इस कड़ी में आइए जानें कि नये साल में यानी साल 2026 में किन तिथियों में मासिक शिवरात्रि पड़ रही है.

2026 में मासिक शिवरात्रि तिथि की लिस्ट

माघ माह 16 जनवरी 2026, शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

फाल्गुन माह में 15 फरवरी 2026, रविवार को महा शिवरात्रि मनाई जाएगी.

चैत्र माह में 17 मार्च 2026, मंगलवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

वैशाख माह में 15 अप्रैल 2026, बुधवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

ज्येष्ठ माह में 15 मई 2026, शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

ज्येष्ठ अधिक मास में 13 जून 2026, शनिवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

आषाढ़ माह में 12 जुलाई 2026, रविवार को श्रावण शिवरात्रि मनाई जाएगी.

श्रावण माह में 11 अगस्त 2026, मंगलवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

भाद्रपद माह में 09 सितंबर 2026, बुधवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

आश्विन माह में 08 अक्टूबर 2026, बृहस्पतिवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

कार्तिक माह में 07 नवंबर 2026, शनिवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

मार्गशीर्ष माह में 07 दिसंबर 2026, सोमवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

