Advertisement
trendingNow13036299
Hindi Newsधर्मMasik Shivratri 2026: साल 2026 में कब कब मासिक शिवरात्रि व्रत, ये रही डेट की पूरी लिस्ट!

Masik Shivratri 2026: साल 2026 में कब कब मासिक शिवरात्रि व्रत, ये रही डेट की पूरी लिस्ट!

Masik Shivratri 2026 Date: मासिक शिवरात्रि का नियमित व्रत रखने वाले भक्त को महाशिवरात्रि व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है और ऐसे भक्त पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है. आइए जानें साल 2026 में मासिक शिवरात्रि कब कब पड़ रही है. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 10, 2025, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Masik Shivratri 2026 List
Masik Shivratri 2026 List

Masik Shivratri 2026 List: हिंदू परंपरा में भोलेनाथ को समर्पित मासिक शिवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है. भक्त मासिक हर माह मासिक शिवरात्रि पड़ने पर व्रत का संकल्प करते हैं और भोलेनाथ व मां पार्वती की पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं. मासिक शिवरात्रि पर्व अति पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है जो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है. इस तिथि पर मासिक शिवरात्रि का व्रत संकल्प करने और महादेव की उपासना करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है. जो भी व्यक्ति हर महीने नियमित रूप से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखता है और प्रदोष काल में पूजा अर्चना करता है उस व्यक्ति को महाशिवरात्रि व्रत करने जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है. मान्यतानुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और दांपत्य जीवन में सुख का संचार होता है. इस कड़ी में आइए जानें कि नये साल में यानी साल 2026 में किन तिथियों में मासिक शिवरात्रि पड़ रही है. 

2026 में मासिक शिवरात्रि तिथि की लिस्ट

  • माघ माह 16 जनवरी 2026, शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • फाल्गुन माह में  15 फरवरी 2026, रविवार को महा शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

  • चैत्र माह में 17 मार्च 2026, मंगलवार को मासिक शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

  • वैशाख माह में 15 अप्रैल 2026, बुधवार को मासिक शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

  • ज्येष्ठ माह में 15 मई 2026, शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

  • ज्येष्ठ अधिक मास में 13 जून 2026, शनिवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी.

  • आषाढ़ माह में 12 जुलाई 2026, रविवार को श्रावण शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

  • श्रावण माह में 11 अगस्त 2026, मंगलवार को मासिक शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

  • भाद्रपद माह में 09 सितंबर 2026, बुधवार को मासिक शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

  • आश्विन माह में 08 अक्टूबर 2026, बृहस्पतिवार को मासिक शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

  • कार्तिक माह में 07 नवंबर 2026, शनिवार को मासिक शिवरात्रि  मनाई जाएगी. 

  • मार्गशीर्ष माह में 07 दिसंबर 2026, सोमवार को मासिक शिवरात्रि  मनाई जाएगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- Tulsi Puja Niyam: हो जाएगा घोर पाप! इन दिनों में भूलकर भी तुलसी देवी को न अर्पित करें जल, वरना बह जाएगा घर का धन

और पढ़ें- Dreams Astrology: सपने में अलग अलग तरह की महिलाओं को देखना क्या देता है संकेत, शुभ या अशुभ जान लें!

और पढ़ें- Vastu Tips: वो 4 मूर्तियां तो घर के लिए उगलती हैं धन, जानें किसे कहा लगाएं!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में काम किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान ...और पढ़ें

TAGS

Masik Shivratri 2026 List

Trending news

संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका