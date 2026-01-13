Shivratri Kab Hai : हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत रखा जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. इससे साधक को सुख-समृद्धि मिलती है. संकट और कष्‍ट दूर होते हैं. मनोकामनाएं पूरी होती हैं. बाधाएं दूर होती हैं और वह सफलता की ओर आगे बढ़ता है. साल 2026 में मासिक शिवरात्रि कब है और इसके लिए पूजा का निशिता काल मुहूर्त कब है, जानिए.

मासिक शिवरात्रि 2026

पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 जनवरी को रात 10 बजकर 21 मिनट से शुरू होकर 17 और 18 जनवरी की मध्‍रात्रि 12 बजकर 3 मिनट तक रहेगी. चूंकि शिवरात्रि की पूजा रात में करने का महत्‍व है. इसलिए मासिक शिवरात्रि 16 जनवरी की मानी जाएगी.

मासिक शिवरात्रि पर पूजा का शुभ मुहूर्त 16 जनवरी की रात 12 बजकर 4 मिनट से देर रात 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. यह मासिक शिवरात्रि फाल्‍गुन मास की महामहाशिवरात्रि से पहले की आखिरी मासिक शिवरात्रि है. इस दिन व्रत रखें और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करें.

मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा विधि

मासिक शिवरात्रि की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. साफ कपड़े पहनें. फिर भगवान शिव का स्‍मरण करते हुए मासिक शिवरात्रि व्रत का संकल्प लें. इसके बाद मंदिर जाकर या घर में ही भगवान शिव का अभिषेक करें. शिव जी को दूध, गंगाजल, शहद, घी आदि से अभिषेक करें. साथ ही बिल्वपत्र, धतूरा, सफेद फूल आदि अर्पित करें.

इसके बाद शाम को निशिता काल में फिर से शिव जी की पूजा करें. शिव जी का अभिषेक करें. उन्‍हें मखाने की खीर, फल, हलवा आदि का भोग लगाएं. माता पार्वती को 16 शृंगार की सामग्री अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. मासिक शिवरात्रि की कथा पढ़ें. शिव जी और पार्वती जी की आरती करें. सभी को प्रसाद दें, खुद भी प्रसाद का सेवन करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)