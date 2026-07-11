/Masik Shivratri 2026: महादेव की कृपा पाने के लिए करें मासिक शिवरात्रि पर इस विधि से पूजा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त

Masik Shivratri 2026: हर महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाता है. भगवान शिव को समर्पित इस व्रत पर अगर शुभ मुहूर्त में शिव जी की उपासना विधि अनुसार करें जो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव जी पूजा से प्रसन्न होकर जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बने रहने का आशीर्वाद देते हैं. जीवन की समस्याओं को दूर करते हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं.
पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की मासिक शिवरात्रि व्रत 12 जुलाई को रखा जाएगा ऐसे में आइए जानें इस दिन शिव की किस विधि से पूजा करें और आज शुभ मुहूर्त व शुभ योग क्या रहने वाला है.
हिन्दू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 12 जुलाई की रात को 10 बजकर 29 मिनट पर होगी और अगले दिन यानी 13 जुलाई 2025 को शाम के 06 बजकर 49 मिनट पर तिथि का समापन होगा. इस तरह निशिता काल के अनुसार 12 जुलाई 2026 को मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा.
मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने का विधान है. इस दिन की पूजा निशिता काल में की जाती है. पंचांग के अनुसार निशिता मुहूर्त बीच रात को यानी 13 जुलाई को रात के 12:07 बजे से लेकर 12:47 बजे तक है. भक्त इस समय शिव जी की पूजाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं.
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें.
साफ कपड़े धारण करें.
भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें.
अब घर में नियमित पूजा करें फिर शिव मंदिर जातक शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
पूरा दिन फलाहार करें और निशिता काल में पूजा की तैयारी करें.
एक पर शिव जी प्रतीमा स्थापित करें.
भगवान को जल और गंगाजल से स्नान कराएं.
भगवान शिव को बिल्व पत्र, धतूरा, भांग चढ़ाएं.
शमी के पत्ते, सफेद चंदन और अक्षत चढ़ाए.
अब सफेद फूल और भोग अर्पित करें.
माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं.
शिव जी के वैदिक मंत्रों का जाप और कथा का पाठ करें.
शिव जी की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
निशिता काल के समय में भी पूजा करें और अगले दिन सुबह व्रत का पारण कर लें.
आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है. इस बार के मासिक शिवरात्रि व्रत पर अति शुभ योग बन रहा है. इस दिन सुबह से लेकर रात 8:06 बजे तक वृद्धि योग और इसके बाद ध्रुव योग बन रहा है. अगले दिन शाम के 4 बजे तक यह योग बना रहेगा. इन योगों में किसी शुभ कार्य को करना अति शुभ माना जाता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)