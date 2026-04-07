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Hindi Newsधर्मMasik Shivratri 2026: वैशाख में मासिक शिवरात्रि कब है, जानें सही तिथि पूजा विधि और शिवलिंग से जुड़े कुछ अचूक उपाय!

Masik Shivratri 2026: वैशाख में मासिक शिवरात्रि कब है, जानें सही तिथि पूजा विधि और शिवलिंग से जुड़े कुछ अचूक उपाय!

Masik Shivratri 2026: वैशाख माह में मासिक शिवरात्रि कब मनाई जाएगी और इस दिन महादेव की पूजा किस विधि से की जाएगी, यहां हम जानेंगे. इस दिन कौन से उपाय करें इस बारे में भी हम विस्तार से जानें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:27 AM IST
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Shiv Ji
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Vaishakh Masik Shivratri 2026 Kab Hai: हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिव जी को समर्पित मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाता है. शिव जी और माता पार्वती की इस दिन विधि-विधान से पूजा की जाती है. वैशाख महीने में मासिक शिवरात्रि 15 अप्रैल 2026 को है. ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि सच्चे मन से शिव परिवार की इस दिन पूजा करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और आत्मशुद्धि का आशीर्वाद देते हैं.आइए इस लेख में जानें कि शिवभक्त शिवलिंग से जुड़े कौन से उपाय मासिक शिवरात्रि पर करें और इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

वैशाख मासिक शिवरात्रि 2026 कब है 
वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि 15 अप्रैल 2026 को रात के समय 10:31 बजे शुरू होगी. 16 अप्रैल 2026 को शाम 08:11 बजे तिथि का समापन होगा. निशिता काल में मासिक शिवरात्रि व्रत 15 अप्रैल 2026 को है.

वैशाख मासिक शिवरात्रि 2026 शुभ मुहूर्त
15 अप्रैल 2026 को अमृत काल - सुबह से 07:35 बजे से लेकर सुबह 09:09 बजे तक.
15 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:33 बजे से लेकर सुबह 05:21 बजे तक.

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मासिक शिवरात्रि पूजा विधि
मासिक शिवरात्रि पर सुबह उठकर साफ-सफाई और स्नान आदि करें.
अब शिवलिंग और शिव परिवार की पूजा करें. 
सबसे पहले भगवान पंचामृत से स्नान कराएं.
इसके बाद स्वच्छ जल से अभिषेक करें. 
महादेव को 11 बेलपत्र चढ़ाएं. शमी का फूल, धतूरा अर्पित करें.
भोग में फल रखें और इत्र भी अर्पित करें.
गेहूं-चावल के कुछ दाने शिव जी को चढ़ाएं.
शुद्ध देसी घी से दीपक और धूप जलाएं.
शिव चालीसा पढ़ें और आरती कर पूजा को संपन्न करें.

शिवलिंग से जुड़े उपाय

  • तांबे के लोटे में जल लें और उसमें काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दें. साथ में ऊँ नम: शिवाय मंत्र जपें.ग्रहों के दोष दूर होंगे.

  • घर में पारद शिवलिंग की मासिक शिवरात्रि पर उपासना करें. आय में वृद्धि होगी.

  • आटे से 11 शिवलिंग का निर्माण करें और उनका जलाभिषेक करें. साथ में ऊँ नम: शिवाय मंत्र जपें.संतान प्राप्ति के योग बनते हैं।

  • अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है तो शिवलिंग पर केसर मिला हुए दूध से अभिषेक करें और मां पार्वती की पूजा करें.

  • शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें. इसके बाद जल चढ़ाएं. इससे संतान संबंधी सभी दिक्कतों का नाश होता है. 

  • मासिक शिवरात्रि की शाम भगवान शिव का जलाभिषेक करें और ऊँ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. इसके बाद 11 घी के दीया जलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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