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Hindi Newsधर्ममासिक शिवरात्रि की रात चुपचाप कर लें ये 5 काम, खुल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे

मासिक शिवरात्रि की रात चुपचाप कर लें ये 5 काम, खुल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे

मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती से विशेष आशीर्वाद पाने और मनोकामना पूर्ति का मौका होता है. ज्‍येष्‍ठ महीने की मासिक शिवरात्रि 15 मई 2026, शुक्रवार को है. मासिक शिवरात्रि की रात कुछ उपाय करने से बहुत लाभ होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 13, 2026, 12:10 PM IST
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मासिक शिवरात्रि की रात चुपचाप कर लें ये 5 काम, खुल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे

​MahaShivrat 2025 Upay: महाशिवरात्रि को महानिशा की रात कहा गया है. हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. ज्‍येष्‍ठ महीने की कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 मई 2026, शुक्रवार को है. मासिक शिवरात्रि की रात निशीथ काल में भगवान शिव की पूजा करें और कुछ उपाय करें. ऐसा करने से भाग्‍य चमक जाता है. कुंडली के ग्रह दोष दूर होंगे. जानिए मासिक शिवरात्रि की रात कौन-से 5 काम करना बहुत लाभ देंगे. ये काम बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं. 

मासिक शिवरात्रि के उपाय 

1000 बेलपत्र अर्पित करें : मासिक शिवरात्रि की रात 101 या 1000 बेलपत्र पर 'ओम नमः शिवाय' लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. ऐसा करने से अकाल मृत्‍यु का भय दूर होता है. भगवान शिव प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देते हैं. 

मंत्र जाप : मासिक शिवरात्रि की रात जितना ज्‍यादा हो सके 'ओम नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. जो साधक शिवरात्रि की रात जागरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें. इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं. 

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शिव अभिषेक : मासिक शिवरात्रि की रात निशीथ काल में शिव अभिषेक करें. इसके लिए शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें. अक्षत चढ़ाएं. ऐसा करने से सारे कष्‍ट दूर होते हैं. कामों में आ रहीं विघ्‍न-बाधाएं दूर होती हैं. 

बेल के पेड़ का उपाय : मासिक शिवरात्रि की शाम को बेल के पेड़ के नीचे मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और फिर उसकी पूजा करें. यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत अच्‍छा है. साथ ही कई संकटों से निजात दिलाता है. 

(यह भी पढ़ें: कृत्तिका नक्षत्र में पहुंचे अरुण ग्रह, अगले 2 महीने में बदलेगी 4 राशि वालों की जिंदगी, तरक्‍की के संकेत

महामृत्युंजय मंत्र का जप : यदि किसी बीमारी से परेशान हैं तो मासिक शिवरात्रि की रात महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. रोग नाथ करने के लिए इस मंत्र को बहुत ताकतवर माना गया है. घर का यदि कोई सदस्‍य बीमार है तो उसके लिए भी अन्‍य कोई सदस्‍य मंत्र जाप कर सकता है. यह उपाय सेहत में बेहतरी करेगा. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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