/मासिक शिवरात्रि किस तारीख को है, 9 या 10 सितंबर? तारीख के साथ जानें निशिता काल मुहूर्त

Masik Shivratri kab hai: भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की तिथि महाशिवरात्रि हर महीने मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है. यह हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है. सितंबर में भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि है. जिसकी सही तारीख 9 सितंबर है या 10 सितंबर जान लीजिए. साथ ही पूजा के मुहूर्त और विधि भी जान लें. धार्मिक मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि व्रत करने से वैवाहिक सुख मिलता है और धन-समृद्धि बढ़ती है.
द्रिक पंचांग के अनुसार, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 9 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से प्रारंभ होगी और 10 सितंबर की सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर भले ही चतुर्दशी तिथि 10 सितंबर को है लेकिन मासिक शिवरात्रि पर रात को निशिता काल में शिव-पार्वती पूजा करने का विधान है. जो कि 9 सितंबर की रात को प्राप्त हो रहा है, लिहाजा मासिक शिवरात्रि 9 सितंबर 2026, बुधवार को मानी जाएगी. इसी दिन व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी.
9 सितंबर को मासिक शिवरात्रि पर पूजा के लिए निशिता काल मुहूर्त देर रात 11 बजकर 55 मिनट से मध्य रत्रि 12 बजकर 41 बजे तक है. वहीं मासिक शिवरात्रि पूजा का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 31 मिनट से 5 बजकर 17 मिनट तक है. वहीं दोपहर 12:30 बजे से ही भद्राकाल प्रारंभ हो जाएगा जो देर रात 11:29 बजे तक रहेगा. लिहाजा आज पूजा के लिए दोपहर का अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा.
हालांकि, 9 सितंबर को भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि पर 2 बेहद शुभ योग बन रहे हैं. ये योग हैं - शिव योग और सिद्ध योग. शिव योग में शिव-पार्वती जी की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है. साथ ही इस योग में जप, ध्यान, योग, पूजा पाठ आदि करना बहुत शुभ होता है. वहीं सिद्ध योग में किए गए काम सिद्ध होने या सफल होने की मान्यता है.
9 सितंबर को लग रहा भद्राकाल अशुभ समय है क्योंकि इस दौरान भद्रा का वास धरती पर रहेगा. जब धरती पर भद्रा का वास होता है तो उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, वरना उसमें असफलता या बाधा आने की मान्यता है. लेकिन शिव कालों के काल महाकाल है, ऐसे में उनकी पूजा किसी भी समय की जा सकती है. इसमें भद्राकाल कोई बाधा नहीं है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)