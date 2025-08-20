मासिक शिवरात्रि पर गुरु-पुष्य समेत बन रहे ये अति शुभ योग, जानें पूजा विधि, व्रत कथा और आरती
Hindi Newsधर्म

मासिक शिवरात्रि पर गुरु-पुष्य समेत बन रहे ये अति शुभ योग, जानें पूजा विधि, व्रत कथा और आरती

Masik Shivratri 2025: 21 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है और इस दिन गुरु-पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि जैसे अति शुभ योगों का संयोग बन रहा है. आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, कथा और आरती.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:01 PM IST
Masik Shivratri 2025: प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. 21 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है और इस दिन गुरु-पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि जैसे अति शुभ योगों का संयोग बन रहा है. यह दिन भगवान शिव की उपासना और शुभ कार्यों के लिए विशेष महत्व रखता है.त्रयोदशी तिथि शाम 12 बजकर 44 मिनट तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेंगे और पुष्य नक्षत्र 22 अगस्त की रात 12 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. सूर्योदय 5 बजकर 53 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 54 मिनट पर होगा.

मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है. इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करते हैं. मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है.

बन रहे हैं शुभ संयोग

खास बात है कि इस दिन शुभ योगों का भी संयोग बन रहा है. गुरु-पुष्य योग, जो गुरुवार को पुष्य नक्षत्र के संयोग से बनता है, धन, समृद्धि और बुद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलती है. वहीं, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. यह योग सभी कार्यों की सिद्धि के लिए जाना जाता है. इस दिन नए कार्य शुरू करना, निवेश करना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुभ होता है. अमृत सिद्धि योग आध्यात्मिक और सांसारिक कार्यों में सफलता प्रदान करता है. इस दिन की गई पूजा और साधना विशेष फलदायी होती है.

कैसे करें महादेव की पूजा?

शिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है. प्रात:काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. शिव मंदिर या घर के पूजा स्थल पर शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद और शक्कर चढ़ाएं. इसके बाद अभिषेक करें. भगवान को बिल्वपत्र, धतूरा, भांग और सफेद फूल अर्पित करें साथ ही काला तिल, जनेऊ, सुपारी, जौ, गेहूं, गुड़, अबीर बुक्का के साथ अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं. विधि-विधान से पूजा करने के बाद ध्यान लगाएं और 'ओम् नम: शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें. इस दिन संभव हो तो उपवास रखें और रात्रि जागरण कर भक्ति भजनों का गायन करें. पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें.

मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा

प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी साहूकार का ऋणी था. साहूकार ने उसे शिव मठ में बंद कर दिया, जहां संयोग से मासिक शिवरात्रि के कारण पूरी रात भजन-कीर्तन और पूजा हो रही थी. भूखे-प्यासे रहकर चित्रभानु ने अनजाने ही उपवास और रात्रि जागरण कर लिया. अगले दिन जंगल में शिकार की तलाश में वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जिसके नीचे शिवलिंग था. उसके द्वारा तोड़े गए बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते गए और पूजा पूर्ण होती रही. रातभर कई बार हिरण और मृग उसके सामने आए, लेकिन दया और उनके आग्रह के चलते उसने उन्हें मारने के बजाय जीवनदान दिया. हर बार धनुष खींचने और छोड़ने से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे, जिससे चारों प्रहरों की पूजा संपन्न हो गई.

इन घटनाओं से उसका हृदय बदल गया. उसने शिकार करना छोड़ दिया, मेहनत से कर्ज चुकाया और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने लगा. मृत्यु के बाद शिवदूत उसे शिवलोक ले गए. इस प्रकार मासिक शिवरात्रि पर अनजाने में किए गए उपवास, जागरण और पूजा से चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई.

मासिक शिवरात्रि आरती

ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा ॥
ॐ जय शिव ओंकारा ॥

एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे।
हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे ॥
ॐ जय शिव ओंकारा ॥

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ॥
ॐ जय शिव ओंकारा ॥

अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी।
चंदन मृगमद सोहै भाले शशिधारी ॥
ॐ जय शिव ओंकारा ॥

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे।
सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ॥
ॐ जय शिव ओंकारा ॥

कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी।
जगकर्ता जगभर्ता जगसंहारकर्ता ॥
ॐ जय शिव ओंकारा ॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका।
त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ॥
ॐ जय शिव ओंकारा ॥

काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दी ब्रह्मचारी।
नित उठि भोग लगावत महिमा अति भारी ॥
ॐ जय शिव ओंकारा ॥

त्रिगुण शिवजीकी आरती जो कोई नर गावे।
कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावे ॥
ॐ जय शिव ओंकारा ॥

इनपुट- आईएएनएस

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र

Masik Shivratri 2025

