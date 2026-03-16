पंचक में मनेगी चैत्र मासिक शिवरात्रि, पूजा के लिए बस इतनी देर का शुभ मुहूर्त

Masik Shivratri 2026 kab hai: मार्च में मासिक शिवरात्रि का व्रत 17 मार्च को रखा जाएगा. इस दिन चैत्र मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. हर महीने कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. फाल्‍गुन मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह हुआ था, जिसे महाशिवरात्रि के तौर पर मनाते हैं. वहीं हर महीने इस तिथि पर मासिक शिवरात्रि मनाते हैं.

मान्‍यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने और इस दिन पूजा करने से मनचाहा जीवनसाथी मिलता है. दांपत्‍य जीवन में खुशहाली आती है, घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

चैत्र मासिक शिवरात्रि 2026 पर पूजा मुहूर्त

पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 17 मार्च 2026 को सुबह 09:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 18 मार्च 2026 को सुबह 08:25 पर समाप्त होगी. चूंकि शिव जी की पूजा शाम को प्रदोष और रात को निशिता काल में करने का महत्‍व है. विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि की पूजा देर रात को निशिता काल में करते हैं, जो कि 17 मार्च की रात को पड़ रहा है. इसलिए 17 मार्च को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी. इसके लिए पूजा का मुहूर्त 17 मार्च की मध्‍यरात्रि 12:07 से देर रात 12:55 बजे तक यानि की 48 मिनट का ही रहेगा. वहीं व्रत का पारण अगले दिन स्‍नान और शिव पूजा के बाद करें.

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पंचक में पड़ रही मासिक शिवरात्रि

द्रिक पंचांग के अनुसार मार्च महीने में पंचक 16 मार्च 2026 की शाम 06:15 बजे से प्रारंभ होकर 20 मार्च की देर रात 02:28 मिनट तक रहेंगे. इस तरह मासिक शिवरात्रि पंचक के बीच पड़ रही है लेकिन इससे मासिक शिवरात्रि की पूजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्‍योंकि शिव जी कालों के काल महाकाल और देवाधिदेव महादेव हैं.

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मासिक शिवरात्रि व्रत पूजा कैसे करें?

मासिक शिवरात्रि की सुबह स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. व्रत और पूजा का संकल्‍प लें. फिर घर में या मंदिर जाक पूजा करें. शिव जी का अभिषेक करें. फिर रात को जल या गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग, सफेद फूल आदि से शिव जी की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. मासिक शिवरात्रि में निर्जला व्रत रखा जाता है. यदि ऐसा संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं. यदि नमक का सेवन कर रहे हैं तो सेंधा नमक ही लें. इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)