Advertisement
trendingNow13142474
Hindi Newsधर्मपंचक में मनेगी चैत्र मासिक शिवरात्रि, पूजा के लिए बस इतनी देर का शुभ मुहूर्त

पंचक में मनेगी चैत्र मासिक शिवरात्रि, पूजा के लिए बस इतनी देर का शुभ मुहूर्त

Masik Shivratri 2026: मार्च महीने में जो मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी, वह चैत्र मासिक शिवरात्रि है. मासिक शिवरात्रि व्रत करने से मनचाहा जीवनसाथी और वैवाहिक सुख मिलता है, साथ ही अन्‍य मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस बार मासिक शिवरात्रि पंचक के दौरान पड़ रही है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चैत्र मासिक शिवरात्रि मार्च 2026.
चैत्र मासिक शिवरात्रि मार्च 2026.

Masik Shivratri 2026 kab hai: मार्च में मासिक शिवरात्रि का व्रत 17 मार्च को रखा जाएगा. इस दिन चैत्र मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. हर महीने कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. फाल्‍गुन मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह हुआ था, जिसे महाशिवरात्रि के तौर पर मनाते हैं. वहीं हर महीने इस तिथि पर मासिक शिवरात्रि मनाते हैं. 

मान्‍यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने और इस दिन पूजा करने से मनचाहा जीवनसाथी मिलता है. दांपत्‍य जीवन में खुशहाली आती है, घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है. 

चैत्र मासिक शिवरात्रि 2026 पर पूजा मुहूर्त

पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 17 मार्च 2026 को सुबह 09:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 18 मार्च 2026 को सुबह 08:25 पर समाप्त होगी. चूंकि शिव जी की पूजा शाम को प्रदोष और रात को निशिता काल में करने का महत्‍व है. विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि की पूजा देर रात को निशिता काल में करते हैं, जो कि 17 मार्च की रात को पड़ रहा है. इसलिए 17 मार्च को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी. इसके लिए पूजा का मुहूर्त 17 मार्च की मध्‍यरात्रि 12:07 से देर रात 12:55 बजे तक यानि की 48 मिनट का ही रहेगा. वहीं व्रत का पारण अगले दिन स्‍नान और शिव पूजा के बाद करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मंगल-चंद्र का महालक्ष्‍मी योग देगा अपार पैसा, अपनी किस्‍मत पर इतराएंगे 3 राशि वाले लोग

पंचक में पड़ रही मासिक शिवरात्रि 

द्रिक पंचांग के अनुसार मार्च महीने में पंचक 16 मार्च 2026 की शाम 06:15 बजे से प्रारंभ होकर 20 मार्च की देर रात 02:28 मिनट तक रहेंगे. इस तरह मासिक शिवरात्रि पंचक के बीच पड़ रही है लेकिन इससे मासिक शिवरात्रि की पूजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्‍योंकि शिव जी कालों के काल महाकाल और देवाधिदेव महादेव हैं. 

यह भी पढ़ें: इन जन्‍मतारीख वाले लोगों में होती है राक्षसों जैसी शक्ति, ऐसी खूबियों की दम पर फतह करते हैं दुनिया

मासिक शिवरात्रि व्रत पूजा कैसे करें? 

मासिक शिवरात्रि की सुबह स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. व्रत और पूजा का संकल्‍प लें. फिर घर में या मंदिर जाक पूजा करें. शिव जी का अभिषेक करें. फिर रात को जल या गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग, सफेद फूल आदि से शिव जी की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. मासिक शिवरात्रि में निर्जला व्रत रखा जाता है. यदि ऐसा संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं. यदि नमक का सेवन कर रहे हैं तो सेंधा नमक ही लें. इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्मे लोगों के होते हैं सबसे ज्यादा 'गुप्त शत्रु', सफलता के साथ बढ़ती है दुश्मनों की फौज!

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

masik shivratri 2026 march

Trending news

किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
Kishtwar Landslide
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Pandit Jawaharlal Nehru
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान
Rajya Sabha Elections 2026
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान
किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?
kanshi ram ki kahani
किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?
कटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में भीषण आग, 10 मरीजों की दर्दनाक मौत; कई घायल
SCB Medical College Fire
कटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में भीषण आग, 10 मरीजों की दर्दनाक मौत; कई घायल
राज्य में BJP सरकार फिर ऑपरेशन लोटस क्यों? बेंगलुरु में 'छिपे' कांग्रेसी MLA
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्य में BJP सरकार फिर ऑपरेशन लोटस क्यों? बेंगलुरु में 'छिपे' कांग्रेसी MLA
4 चुनावी राज्यों में से 1 में सत्ता, ‘मोदी मैजिक’ की परीक्षा बनेंगे अप्रैल चुनाव!
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026 Kerala Election 2026 Puducherry Election 2026
4 चुनावी राज्यों में से 1 में सत्ता, ‘मोदी मैजिक’ की परीक्षा बनेंगे अप्रैल चुनाव!
शादी टूटने पर युवक ने लिया खौफनाक बदला, महिला को जबरन लगाया 'HIV+ खून' का इंजेक्शन
HIV Infection Case
शादी टूटने पर युवक ने लिया खौफनाक बदला, महिला को जबरन लगाया 'HIV+ खून' का इंजेक्शन
2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट
Assembly Elections 2026
2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट
गर्मी से राहत लेकिन फसलों का क्या होगा? पक चुकी गेहूं-सरसों पर बारिश से बढ़ा खतरा
weather update
गर्मी से राहत लेकिन फसलों का क्या होगा? पक चुकी गेहूं-सरसों पर बारिश से बढ़ा खतरा